La Habana Apuntalada, entre las ruinas y los millones destinados a su restauración

El edificio Los Pelícanos presenta una enorme armazón metálica sobre su fachada ornamentada. Un cartel anuncia una “obra en ejecución”, pero durante la visita no se apreciaban trabajadores.

Un préstamo saudí de 26,6 millones de dólares debía contribuir a rehabilitar 368 viviendas del casco histórico en un programa cuya conclusión estaba prevista para 2020

La Habana/“A La Habana Vieja ya casi podrían cambiarle el nombre por el de La Habana Apuntalada”, comenta una transeúnte mientras esquiva una armazón oxidada que parece competir en vejez con el edificio que aguanta. Basta recorrer las calles del casco histórico para encontrar fachadas sostenidas por enormes estructuras metálicas, inmuebles ocultos tras planchas de zinc y proyectos de restauración que parecen haberse quedado detenidos en el tiempo.

Algunas barreras provisionales llevan tantos años instaladas que se han convertido en parte del paisaje. El óxido se ha apoderado de las chapas, los anuncios de rehabilitación se despegan de las paredes y la vegetación crece entre estructuras que envejecen junto a los edificios que deberían proteger. Detrás de las vallas apenas se advierten señales de actividad constructiva, mientras varios inmuebles recuperados por la Oficina del Historiador vuelven a necesitar reparaciones.

Algunas barreras provisionales llevan tantos años instaladas que se han convertido en parte del paisaje

Pero detrás de las obras inconclusas hay también una historia de millones de dólares, préstamos internacionales y promesas de rehabilitación cuyo cumplimiento resulta difícil de comprobar.

En Mercaderes 266, una placa deteriorada identifica uno de esos proyectos: el programa de “Rehabilitación y construcción de obras sociales en La Habana Vieja”, financiado con la contribución del Fondo Saudita para el Desarrollo. En 2017, Arabia Saudita concedió a Cuba un préstamo de 26,6 millones de dólares para ese propósito.

El informe anual de 2017 del organismo saudí permite conocer el alcance de aquella inversión. El proyecto contemplaba construir o rehabilitar 368 viviendas repartidas en 26 conjuntos residenciales, recuperar cuatro edificios educativos y culturales, mejorar las redes de comunicaciones y adquirir equipamiento para las obras. Su costo global estimado era de unos 146,7 millones de dólares, de los cuales el préstamo saudí representaba poco más del 18%. La fecha prevista de conclusión era finales de 2020.

En Mercaderes 266, una placa deteriorada identifica uno de esos proyectos en La Habana. / 14ymedio

Casi seis años después de aquel plazo, la placa de Mercaderes permanece expuesta al deterioro. No hay información pública suficiente para establecer cuántas de las viviendas previstas se terminaron, cuánto dinero se desembolsó o si el programa recibió nuevas prórrogas.

Sin embargo, las dudas sobre el destino de los fondos no son nuevas. En diciembre de 2021, una fuente de la Oficina del Historiador aseguró a este diario que parte del préstamo destinado a obras sociales se había empleado en el Centro Fidel Castro Ruz, inaugurado aquel año en El Vedado, y también en la remodelación del Capitolio.

El contraste entre los recursos anunciados y las necesidades habitacionales de La Habana es considerable

El contraste entre los recursos anunciados y las necesidades habitacionales es considerable. Según los datos oficiales del Plan General de Ordenamiento Urbano de La Habana para 2023, más del 40% de las alrededor de 20.000 viviendas identificadas en La Habana Vieja no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad.

En el recorrido realizado este martes por este diario, la Fototeca de Cuba ofrece otra imagen reveladora. Su edificio de fachada azul y tres grandes arcos lleva más de cinco años apuntalado, según la información recabada. Las estructuras de madera instaladas en sus accesos contrastan con la misión de una institución dedicada a conservar la memoria visual de la Isla.

El edificio de la Fototeca de Cuba lleva más de cinco años apuntalado. / 14ymedio

El edificio Los Pelícanos presenta una enorme armazón metálica sobre su fachada ornamentada. Un cartel anuncia una “obra en ejecución”, pero durante la visita no se apreciaban trabajadores. Entre los soportes crece la vegetación y se acumulan materiales, como señal de abandono. En la calle San Ignacio, entretanto, una valla cubierta de pintadas oculta la planta baja de un inmueble de paredes agrietadas y revestimientos desconchados.

La Oficina del Historiador asegura, no obstante, que las restauraciones continúan. En agosto de 2025, su directora general adjunta, Perla Rosales Aguirreurreta, declaró al periódico español El País que la institución disponía de un presupuesto anual de unos 10 millones de dólares, procedentes de fondos estatales y cooperación extranjera, y mantenía 40 proyectos activos. También cifró en unos 500 los inmuebles recuperados por la entidad.

El modelo de financiación había experimentado una transformación importante en 2016, cuando Habaguanex, la empresa que generaba ingresos turísticos para sostener parte de las restauraciones, pasó a manos del conglomerado militar Gaesa. Eusebio Leal, fallecido el 31 de julio de 2020, había conseguido durante décadas movilizar recursos y acuerdos internacionales para rescatar edificios que parecían condenados a desaparecer.

La cooperación saudí tampoco se ha detenido. El pasado septiembre, habían comenzado a cercarse los terrenos para construir la mezquita Rey Salmán, un proyecto de 9,3 millones de dólares anunciado casi una década atrás. En ese caso, las vallas también llegaron mucho antes que el edificio.

La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982, conserva todavía el esplendor de algunas restauraciones emprendidas durante la época de Leal. Pero las fachadas recuperadas necesitan mantenimiento, las obras pendientes se acumulan y los apuntalamientos provisionales se convierten en instalaciones permanentes. Entre préstamos millonarios, presupuestos anunciados y proyectos cuya ejecución sigue sin aclararse, las preguntas se multiplican.