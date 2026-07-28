La Habana arremete contra De la Espriella por romper relaciones: “Se subordina a EE UU”

La Cancillería dijo que se trata de declaraciones “que se apartan de las históricas relaciones de amistad y hermandad entre Cuba y Colombia”

El presidente electo colombiano anunció que su Administración no mantendrá ningún tipo de vínculo con Cuba y Nicaragua, países que consideró “tiranías”

La Habana/El régimen cubano reaccionó con molestia al anuncio del domingo del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de romper los vínculos diplomáticos con La Habana y cerrar la embajada colombiana en Cuba. En un comunicado de prensa este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la decisión del país sudamericano es un “acto de subordinación a la política de agresión de Estados Unidos”.

“De concretarse esta decisión, que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por Estados Unidos, así como sus conexiones con lo más infame y vulgar de la política anticubana en ese país”, señaló la Cancillería.

De la Espriella, quien asumirá la Presidencia colombiana el próximo 7 de agosto, anunció que su Administración no mantendrá ningún tipo de vínculo con los regímenes de Cuba y Nicaragua, países que consideró “tiranías”. Según la Cancillería, se trata de declaraciones “que se apartan de las históricas relaciones de amistad y hermandad entre Cuba y Colombia”.

El Ministerio remarcó que “sabe que esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano, al que hemos apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno”.

El Ministerio remarcó que “sabe que esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano”

El régimen también destacó los vínculos comerciales, la cooperación y los intercambios académicos que, según La Habana, han beneficiado a ambas naciones. Al respecto, la Cancillería dijo que se “honrarán” los compromisos con los estudiantes que estudian medicina en el país, como “parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el año 2016”.

La decisión del presidente electo de Colombia se propone dar un giro a la política exterior colombiana. Para ello, además del anuncio sobre Cuba y Nicaragua, adelantó el cierre de 14 embajadas –incluidas las de Haití, Barbados, Argelia, Rumania, Senegal y Sudáfrica– y 15 consulados, un plan que forma parte de un “plan de austeridad” y reducción del Estado.

El presidente saliente colombiano, Gustavo Petro, cercano ideológicamente a La Habana, pretendió durante su gobierno fortalecer las relaciones con Cuba, país al que le ha reconocido su colaboración con procesos de paz con grupos armados colombianos.

Otro acto de cercanía entre ambos Gobiernos se dio en junio pasado, cuando Colombia envió a Cuba un barco con ayuda humanitaria en medio del cerco energético estadounidense.

Colombia envió a Cuba un barco con ayuda humanitaria en medio del cerco energético estadounidense

Con Nicaragua, Petro también intentó mantener un diálogo cordial, pese a tensiones diplomáticas que se arrastran al menos desde 2023. El último episodio se registró el viernes pasado, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo revocó el nombramiento de Harold de Jesús Delgado como representante diplomático de Nicaragua en Colombia, con lo que ambas naciones han retirado a sus embajadores.

En 2024, la tensión entre ambos gobiernos se elevó, luego de que Petro se solidarizara con la poetisa nicaragüense Gioconda Belli, quien denunció ser perseguida por el gobierno de Daniel Ortega.

Un año antes, Ortega tronó contra Petro y lo acusó de ser un presidente “al servicio de los yanquis”, al gobernar un Estado “que está lleno de bases militares del imperio yanqui”, a pesar de que “decía que él era antiimperialista cuando estaba luchando con la guerrilla”. “¿Y qué esperas, Petro, para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia? Has traicionado y los traidores se juntan”.

Además, la relación en los últimos años estuvo marcada por un litigio marítimo que el país centroamericano interpuso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En 2023, luego de más de 10 años de conflicto, la CIJ rechazó la petición de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de su frontera marítima con Colombia.