Los habaneros aguantan la respiración ante el pronóstico de nuevas lluvias para este domingo

La Habana/"Dormí sobre la mesa porque la cama se me mojó y en el piso no podía poner ni una sábana, estaba todo inundado", así describe su situación Leidy, de 32 años y vecina de la barriada de Los Sitios en La Habana. La zona, que tradicionalmente se inunda con las lluvias, ha sido una de las más afectadas con los intensos aguaceros que este sábado cubrieron de agua amplias áreas de la capital cubana.

La noche de este sábado las inundaciones comenzaron a ceder pero dejaron a la vista un panorama muy preocupante. "Aquí todo está lleno de fango y basura, las cisternas están contaminadas, no tenemos electricidad y muchos vecinos lo han perdido todo porque el nivel del agua subió mucho rápidamente, no dio tiempo a nada", cuenta a 14ymedio.

Aunque Leidy asegura que en su barrio son "expertos en inundaciones" y han creado muros a la entrada de las viviendas, mecanismos para evacuar colchones, equipos electrodomésticos y llevar a los niños y ancianos hacia los pisos superiores, la jornada de este sábado mostró que "uno puede creer que lo tiene todo planificado pero cuando la naturaleza dice ‘estoy aquí’ no hay quien la pare".

#InundacionesHabana #SOSCuba En las zonas más afectadas, los vecinos aguardan por un suministro de comida que los ayude a pasar una jornada en la que se pronostican nuevas lluvias https://t.co/rDcKlIbF6p pic.twitter.com/PfDoAgy5jX — 14ymedio (@14ymedio) June 23, 2024

Los Sitios, como la mayor parte de los barrios habaneros, llevan meses con montañas de basura acumulándose en las esquinas, unos residuos que taparon los drenajes agravando la situación. "En mi casa nos hemos levantado hoy y no hay nada que comer, el pan se nos mojó, el agua se metió dentro del refrigerador y una mortadela que le tenía guardada a los niños se echó a perder porque el agua que entró era asquerosa, con peste y un montón de cosas flotando".

Leidy teme las posibles repercusiones sanitarias de haber estado metidos en esas aguas sucias: "A mí me llegó por encima de la cintura y así tuve que estar horas para poder ir sacando la basura, tratando de subir los muebles uno encima de otro. Todavía estoy con la misma ropa de ayer, esto no puede traer nada bueno para la salud".

En las zonas más afectadas, los vecinos aguardan por un suministro de comida que los ayude a pasar una jornada en la que se pronostican nuevas lluvias. "Hasta ahora no nos han dicho que van a traer nada, mi abuelita está oyendo el radio a ver si dicen que van a repartir algo de galletas, pan o refresco pero no han dicho nada. Están poniendo música y hablando de la Bienal del humor, como si nada hubiera pasado", explica Modesto Amaury, residente en una de las zonas más afectadas próximas a la Plaza de Cuatro Caminos.

El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, tampoco parece haberse enterado de las inundaciones en la capital de la Isla. Su portada de este domingo dedica espacio al apoyo oficial a Palestina y a una visita de Miguel Díaz-Canel al municipio de Unión de Reyes, en Matanzas, pero las escenas del agua superando el metro de altura en La Habana Vieja, Cerro o Centro Habana brillan por su ausencia en el principal diario cubano.

Otros sitios informativos oficiales tienen problemas para acceder a ellos, colapsados por la avalancha de lectores que buscan información meteorológica o detalles de algún plan de emergencia para repartir alimentos, colchones y demás insumos que las familias han perdido con los intensos aguaceros que llevan más de dos semanas azotando el Occidente cubano pero que, en los últimos días, se han vuelto más fuertes.

"La Defensa Civil no dijo nada previamente, no se limpiaron las alcantarillas, no se recogió la basura, no se decretó una fase informativa", lamentaba esta mañana una anciana de Nuevo Vedado, en el municipio de Plaza de la Revolución, que se ha quedado prácticamente confinada en un piso alto de su edificio porque "las escaleras están anegadas y el ascensor no funciona", explica a 14ymedio.

"Los mosquitos se han multiplicado porque hay mucha agua acumulada, sobre todo en la zona de la línea del tren", cuenta. Aunque el edificio donde vive la mujer fue construido en los años 80, "tiene filtraciones y ayer tuve que mover la cama de lugar porque, por los huecos de las lámparas, me caía un chorro de agua".

El cielo encapotado desde muy temprano augura otra jornada de precipitaciones para este domingo. "Uno no sabe que es peor, que haya más lluvia o que salga el sol, porque cuando esto se caliente veremos más derrumbes", considera la anciana. Mientras ella pone envases y cazuelas bajo las goteras, en otros barrios habaneros, la gente intenta limpiar el lodo y enumerar las pérdidas, especialmente de esos insumos y objetos domésticos que no aparecerán en ningún informe oficial.