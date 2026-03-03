Herida grave una mujer apuñalada por su pareja en Luyanó

La Habana/Una trabajadora en una panadería de Luyanó, en el municipio habanero de Diez de Octubre, su hijo y su madre se encuentran heridos, luego de que la pareja de la joven los apuñalara el pasado domingo. De acuerdo con un vecino de la zona, que habló para 14ymedio, las tres víctimas –de las que no se han revelado los nombres– están internadas en el hospital Miguel Enríquez de la capital, aunque la joven es la única que se reporta grave.

Según la misma fuente, la trabajadora recibió al menos siete puñaladas, mientras que su hijo y su madre resultaron con lesiones al intentar intervenir. Su agresor, identificado como Omar Fundora, se fugó, y hasta ahora no hay noticias sobre su aprehensión.

La noticia, que se comenzó a regar como la pólvora entre los vecinos este lunes por la mañana, también fue difundida por la página del comunicador Niover Licea, que horas después publicó la presunta imagen del agresor. En su perfil de Facebook, el hombre solo ha subido cuatro fotografías, dos de ellas acompañado de una mujer, pero sin más detalles.

Apenas el jueves pasado, la plataforma independiente Alas Tensas confirmó el feminicidio de Yaimeé Carranza Herrera, de 32 años, quien fue asesinada el 24 de febrero en Santa Clara mientras caminaba en compañía de su hijo de 14 años.

El caso tiene algunas similitudes con el registrado en Luyanó. Según detalles aportados por testimonios en redes sociales, Carranza se dirigía hacia su centro de trabajo cuando, en el tramo de la circunvalación entre la autopista y la carretera a Camajuaní, fue apuñalada múltiples veces por un hombre, con el que, a pesar de haberse hecho públicas algunas fotografías, no se ha precisado si mantenía algún tipo de relación.

El asesinato machista de Carranza fue el octavo en la Isla en lo que va de 2026, según el registro de este medio.

De acuerdo con un reporte de los observatorios de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, el 83,3% de los feminicidios en el país en 2025 fueron cometidos por las parejas de las víctimas y en más del 90% de los casos el agresor tenía un vínculo previo con la víctima. Asimismo, el hogar fue el principal escenario del crimen (62,5%) y el uso de arma blanca predominó (64,6%). En dos tercios de los casos se identificaron agravantes de especial crueldad, “lo que refleja altos niveles de ensañamiento”, según el reporte.

En 29 casos (60,4%) las víctimas tenían personas dependientes a su cargo, principalmente hijas e hijos menores de edad, “lo que ha generado situaciones de orfandad y desprotección sin políticas estatales específicas de reparación y acompañamiento”.

En cuanto a la violencia en general, la criminalidad en Cuba el año pasado aumentó en un 115% respecto de 2024, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), que recoge estos datos desde 2023. En total, la organización identificó y verificó 2.833 reportes de delitos, frente a los 1.317 de 2024 y 649 de 2023. Si se compara con ese año, la cifra ha crecido un 336,58%.

Desde aquel año los delitos no solo se han sostenido, sino que duplicaron su número en paralelo a la agudización de la crisis económica y social, lejos del discurso del oficialismo, que sostiene que existe una "tendencia a la disminución", como recogieron el portal de la Presidencia y declaraciones del primer ministro Manuel Marrero en 2024 y 2025.

Ese aumento también se tradujo en víctimas, que el pasado año fueron 700 –335 hombres, 213 mujeres, 48 menores y 62 ancianos–, 173 más que en 2024 y 257 más que en 2023.

El informe sitúa las muertes violentas en 173, incluyendo los feminicidios, mientras los perpetradores fueron 170, de los que solo cuatro eran mujeres.