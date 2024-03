La hermana de Alejandro Gil confirma que el ex ministro cubano y su esposa están detenidos

La Habana/"Mi hermano está detenido junto con la mujer, no tienen móviles, no hay manera de comunicarse con ellos", así resumió la presentadora televisiva María Victoria Gil la situación de su cuñada, Gina María González, y de su hermano Alejandro Gil, ex ministro de Economía de Cuba destituido, a finales de febrero e investigado por presuntos errores cometidos en el ejercicio de su cargo.

La mujer, que viajó recientemente a La Habana, envió un audio al responsable del canal de YouTube El mundo de Darwin (emite desde Canadá), tras regresar a Tenerife, España. Vicky, como se le conoce en la Isla, aseguró que viaja a Cuba siempre en marzo, cada dos años, para no perder su propiedad y que el boleto lo compró con mucha antelación para que fuera más barato. Lo que explicaría la coincidencia de que arribara al país poco después del anuncio oficial de la caída en desgracia de su hermano.

"Mi sobrina (Laura María Gil González) sí está en la casa pero en prisión domiciliaria, también sin móvil. Me comuniqué con mi sobrino, el hijo varón de mi hermano". Vicky Gil explicó que el joven tampoco tenía información sobre el paradero de su padre Alejandro Gil y de su madre Gina María González: "no puedo saber nada de ellos, no se nada mi tía, tengo mucha vergüenza, pero qué voy a hacer".

Pese a enviar el audio a El mundo de Darwin, Vicky afirmó este jueves en su perfil de Facebook no haber dado “declaración alguna a medios digitales” y advirtió que tampoco su hijo Daniel Alejandro Trujillo Gil.

“Alguien ha suplantado mi identidad en la plataforma TikTok y ha brindado declaraciones al destacado periodista Mario Pentón (Martí Noticias), desde mi cuenta y haciéndose pasar por mi hijo”, aclaró tras indicar que recibió “una captura de pantalla del mensaje” que, supuestamente, le enviara su hijo a Pentón.

La mujer reconoce que en dicho mensaje “no hay mentiras ni injurias, en absoluto, es una información de dominio público, pero reitero que no fue brindada por mi hijo”. “Desconozco la intención de la persona que lo hizo, porque, además, no contiene falsedad alguna”, insistió.

Estas declaraciones salen a la luz luego de que Pentón publicara el pasado martes en Martí Noticias que Gina María González también estaba detenida y citó como fuente al sobrino del ex ministro, Daniel Alejandro Trujillo Gil.

Por otro lado, la ex presentadora de Televisión Cubana negó haber sido objeto de presiones por parte de la Seguridad del Estado cubana durante su estancia en la Isla. También en su perfil de Facebook, este martes publicó un post en el que agradeció al Gobierno por no haberla "molestado" mientras estaba en La Habana, y reconoció a los locutores de la televisión cubana por su actitud hacia ella "en un momento tan difícil".

Vicky Gil fue captada en varios momentos en la Isla, uno de ellos cantando en un local. Al respecto, dice en el mismo texto: "No sé cómo logré cantar, ignoro la manera en que algunas notas brotaron de mi garganta por tanta emoción", contó en Facebook. "Mi conciencia está tranquila. Amo a mi patria y adoro a mi pueblo. Soy incapaz de lucrarme del sacrificio de mis semejantes. Los amo inconmensurablemente y estaré siempre al lado de la verdad, la honestidad y la justicia".

La mujer no ofreció detalles del proceso penal contra su hermano que fue anunciado en una escueta nota oficial la semana pasada. El comunicado, firmado por Miguel Díaz-Canel, aseguró que después de una "rigurosa investigación" y "teniendo en cuenta el nivel de verificación de los hechos", el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado "aprobaron que los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciaran las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas".

Alejandro Gil se graduó como ingeniero en Explotación de Transporte Marítimo por la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae), profesión que guarda poca relación con el cargo de ministro de Economía que desempeñó durante casi cuatro años. Hasta su destitución fue uno de los hombres clave del régimen y había sobrevivido a varias crisis, incluida la debacle tras la llamada Tarea Ordenamiento.

Invitado habitual del programa Mesa Redonda, fue un gran defensor de las medidas de ajuste económico que los cubanos bautizaron como el paquetazo y que incluyen la subida del precio del combustible y aumento de las tarifas eléctricas, implementados a inicios de este mes, además de nuevas tasas de cambio para las divisas, aún por aplicarse. Su hermana Vicky lo definió entonces como la persona "más odiada" por el pueblo junto a Díaz-Canel y Manuel Marrero.

Por su parte, su esposa, Gina González García, era gerente de la Cámara de Comercio de Cuba y, antes, había trabajado como gerente comercial de BisMusic, una casa discográfica oficialista. La hija de ambos, Laura María Gil González, fue empleada en el Departamento de Importaciones del Ministerio de Comercio Exterior y actualmente trabajaba en el Grupo Caudal, que depende del Estado y gestiona seguros y servicios financieros.