La historiadora cubanoamericana Ada Ferrer pide a Díaz-Canel "un verdadero diálogo nacional”

La ganadora de un Pulitzer pide en una carta publicada por ‘The New York Times’ salidas a una continuidad que los cubanos sienten “como una sentencia de muerte”

Madrid/Ada Ferrer, historiadora y autora de Cuba: An American History –con el que obtuvo el Pulitzer en 2022–, nació en 1962 en La Habana, pero solo tenía un año cuando llegó a EE UU, donde ya había emigrado su padre, Ramón Ferrer Correa. Como hizo él en sus últimos años de vida, escribiendo cartas a un Fidel Castro que, casi con seguridad, nunca leyó, la profesora en Princeton ha publicado este miércoles en The New York Times una misiva dedicada a Miguel Díaz-Canel para decirle que es hora “de un verdadero diálogo nacional”.

Ferrer arranca su carta presentándose al mandatario, aunque supone que sabe de quién se trata, ya que Granma reseñó el libro con el que obtuvo el prestigioso galardón, del que destacó su análisis del siglo XIX, aunque se cuestionó su interpretación de la Revolución. “En ese punto, muchos cubanos en Miami coincidieron”, confiesa. Su familia sufrió el dolor de la separación –dos de sus hermanos se quedaron muchos años en Cuba– y su padre, ya convertido en un anciano de Palm Beach, descubrió su gusto por la escritura, incluyendo el género epistolar que lo empujó a escribir una carta tras otra en las que repetía: “Es hora, Dr. Castro”.

Esa frase era la manera en que Ramón Ferrer instaba al líder revolucionario a dejar el poder en manos de una generación más joven y, sobre todo, abandonar el comunismo. En 2005, y apelando al narcisismo de Castro, le dijo que era el momento de “legar a la historia ese gesto de grandeza que lo convertirá en el político más valiente de todos los tiempos”.

En 2005, y apelando al narcisismo de Castro, le dijo que era el momento de “legar a la historia ese gesto de grandeza que lo convertirá en el político más valiente de todos los tiempos”

“Siguiendo la tradición de mi padre, les escribo ahora”, dice la profesora, que rebate el mensaje con el que Díaz-Canel arrancó su mandato y mantiene hasta la fecha: “Somos continuidad”. “A menos que estén completamente aislados, deben saber que la continuidad no es lo que la mayoría de los cubanos desea”, explica. Ferrer hace un repaso de las muchas penalidades que enfrentan los cubanos actualmente, desde los altos porcentajes de pobreza a la imposibilidad de alimentarse porque, sencillamente, no hay con qué. Menciona también la falta de energía, los problemas de una Sanidad devastada, la basura que se amontona y los medicamentos que no se encuentran.

“Para usted, señor, la continuidad puede ser un eslogan político. Para muchos cubanos de a pie, se siente como una sentencia de muerte”, escribe.

La misiva no escatima sus críticas a EE UU. Ferrer admite coincidir con el régimen en que el embargo lo complica todo y que no es baladí que no se pueda comerciar con el que debería ser, por motivos geográficos, su socio natural o principal emisor de turistas por idéntico motivo.

“Últimamente, las sanciones han sido más crueles que nunca. Sin embargo, hay muchas cosas que el embargo no puede explicar”, concluye. Entre ellas cita el incomprensible gesto de frenar unas reformas prometidas en 2011, haber sacado adelante una reforma monetaria –la Tarea Ordenamiento– que ha resultado un fracaso capaz de originar una inflación crítica, o la desmesurada la inversión en turismo justo cuando el sector sufría una pronunciada caída de visitantes.

Pero no solo hay críticas para lo económico. Ferrer menciona el acoso y vigilancia a su colega, la profesora Alina Bárbara López Hernández, solo por realizar “vigilias silenciosas una vez al mes en el Parque de la Libertad” de Matanzas con “un cartel blanco para simbolizar la ausencia de libertades fundamentales”. También reprocha la situación de los artistas encarcelados y condenados a nueve y cinco años de cárcel, Maykel Castillo Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, de quienes dice que “languidecen en prisión por su arte, su voz y su ejemplo”.

La profesora pide a Díaz-Canel que no confunda sus palabras, que no constituyen en ningún caso una defensa de la política de EE UU. “Y mucho menos un llamado a la intervención militar, algo que no apoyo”

Las quejas no sustituyen a las políticas, dice Ferrer, que pregunta directamente al mandatario qué plan tiene para contrarrestar el embargo y negociar su flexibilización. La profesora pide a Díaz-Canel que no confunda sus palabras, que no constituyen en ningún caso una defensa de la política de EE UU. “Y mucho menos un llamado a la intervención militar, algo que no apoyo”, dice, y reprocha duramente las palabras del presidente, Donald Trump. ”Cuba no es suya para tomarla”.

Ferrer asegura que explica en sus clases de Historia lo que es la enmienda Platt y habla de Juan Gualberto Gómez, “que advirtió que concederle este derecho a Estados Unidos era como darle ‘las llaves de nuestra casa’".

Sin embargo, acusa también al régimen de haber entregado la soberanía de Cuba a otros, de manera que la palabra ha perdido su sentido. “Sustituyó la dependencia de Estados Unidos por la dependencia de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela. Sin un protector externo, Cuba se está desmoronando y la soberanía empieza a parecer una abstracción. No se puede comer soberanía”, añade.

Ferrer vuelve a pedir al mandatario, directamente, que responda qué piensa hacer para salir de la situación a la que se ha llegado. “Si no están dispuestos a buscar respuestas reales, si solo ofrecen una continuidad ruinosa sin futuro, entonces, como diría mi padre, ha llegado la hora. Es hora, como mínimo, de un verdadero diálogo nacional”, concluye.