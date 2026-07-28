El hotel Cohiba en La Habana se queda con el cartel de Meliá, por el momento

Marquesina principal del hotel Cohiba, en La Habana, este 28 de julio de 2026, aún con la palabra Meliá delante.

La Habana/La marcha definitiva de Cuba de la cadena española Meliá es ciertamente histórica, pero sus letras aún adornan la marquesina del hotel Cohiba, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución. Lo ha podido comprobar 14ymedio este mismo martes, con lo cual queda desmentido un video viral en el que aparecen dos operarios retirando el cartel, justo detrás de las banderas, en la entrada principal, de la calle Paseo, en El Vedado.

No se puede determinar si esas imágenes, difundidas en redes sociales –originalmente en una cuenta que ya no existe– y retomadas por medios independientes, fueron elaboradas con inteligencia artificial o son un montaje a partir de algún viejo documento gráfico correspondiente a alguna obra de mantenimiento, o incluso del momento en que colocaron el nuevo letrero con la grafía actual, para sustituir el original de los años 90. La empresa privada que utiliza para sus operarios el mismo uniforme que se observa en el video, Diamante Azul, ya trabajó en 2025 el mismo establecimiento, que en 2022, tras la pandemia de covid-19, fue sometido a una remodelación.

Lo que es un hecho es que a fecha de 28 de julio, cuatro días después de que la hotelera haya cesado su actividad en la Isla, ahí sigue su nombre, dos veces repetido, junto a Cohiba y en la entrada principal.

Es previsible, no obstante, que le quede poco. Sí han eliminado ya la palabra Meliá de arriba del todo del inmueble, tal y como puede observarse desde cierta distancia.

Hace justo una semana, la empresa, que llevaba en Cuba desde 1990 y llegó a gestionar 34 hoteles –propiedad del Estado cubano–, anunció su retirada definitiva, luego de intentar mantener la gestión de los 19 establecimientos que no eran de Gaesa, recién sancionada por Estados Unidos. Lo mismo anunció Iberostar, también aquel día.

Sí han eliminado ya la palabra Meliá de arriba del todo del inmueble, tal y como puede observarse desde cierta distancia. / 14ymedio

La decisión sería efectiva desde el viernes, y desde entonces los habaneros han vivido con expectación cuándo eliminarían las huellas de la cadena en sus lugares más emblemáticos como el Cohiba, que aún son visibles no solamente en la marquesina sino en servilletas, posavasos, alfombras.

Preguntada respecto a las imágenes falsas, la recepcionista dijo a este diario que “había visto el video en redes” y que “seguro que ya han quitado el cartel”. Al entrar o al salir de su puesto de trabajo no hizo el esfuerzo de mirar hacia arriba para comprobarlo.