Iberia extiende la suspensión de vuelos a Cuba hasta junio de 2027

Desde junio, la única alternativa con Iberia –que sigue vigente– es volar a Panamá para, desde allí, ir a la Isla con Copa Airlines.

Madrid/La aerolínea española Iberia extenderá la suspensión de sus vuelos directos a Cuba al menos hasta el 30 de junio de 2027. Así lo ha confirmado la propia compañía a 14ymedio, esgrimiendo “la situación que atraviesa el país, que ha afectado de manera muy significativa tanto a la demanda como a las condiciones de la operación”.

De igual manera, Iberia informa de que la venta de vuelos estará abierta a partir de julio del próximo año “siempre que las condiciones lo permitan”. Para los clientes que ya cuenten con un billete emitido, la compañía ha ampliado las condiciones de flexibilización.

Así, los afectados pueden optar por el reembolso en efectivo, el reembolso mediante un bono o el cambio de destino a una de estas alternativas de la región –precisamente competidores de la Isla–: Miami, Panamá, Santo Domingo y México.

El pasado abril, Iberia anunció que cancelaba su ruta a Cuba, al menos durante la temporada baja. Era la primera vez en la historia que la aerolínea española hacía esto por causas atribuibles a las condiciones de la Isla, en este caso, la caída sin parangón del turismo. En aquel momento afirmó que su intención era retomar los vuelos para la temporada alta, a partir de noviembre, pero finalmente no será así.

Los afectados pueden optar por el reembolso en efectivo, el reembolso mediante un bono o el cambio de destino a Miami, Panamá, Santo Domingo o México

Hasta entonces, la compañía mantenía tres frecuencias semanales desde Madrid a Cuba, que se redujeron a dos en mayo. Desde junio, la única alternativa con Iberia –que sigue vigente– es volar a Panamá para, desde allí, ir a la Isla con Copa Airlines, que tiene un acuerdo de código compartido con la aerolínea española.

Iberia fue de las pocas aerolíneas que perseveraron en sus rutas a Cuba, a pesar de la crisis energética sin precedentes, recrudecida desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y el subsiguiente bloqueo petrolero a la Isla. El pasado 9 de febrero, anunció que, pese a la falta de queroseno, mantendría sus vuelos a La Habana repostando en República Dominicana. La falta de viajeros procedentes de España, sin embargo, acabó haciendo insostenible la operación.

Actualmente, desde Madrid solo vuelan a la Isla Air Europa, con tres frecuencias semanales y parada para repostar, en el vuelo de regreso, en Punta Cana (República Dominicana), y Air China, como parte de su ruta desde Pekín.

Según los más recientes datos difundidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), la llegada de turistas ha caído por debajo de los pésimos datos registrados en la pandemia de covid. Apenas 28.100 viajeros internacionales llegaron en junio a la Isla, ligeramente por debajo de los dos meses anteriores, cuando la cantidad se quedó en poco más de 30.500.

Tradicionales mercados turísticos para la Isla apenas tienen ya peso: España aportó 704 viajeros ese mes, Canadá 698 y Rusia, 99. El remate para las visitas procedentes de la península ibérica fueron las amenazas de sanciones contra las hoteleras foráneas, principalmente las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, que se retiraron del país en julio. En el próximo informe de la Onei se comprobará sus efectos en el sector.