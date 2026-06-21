El ICE detalla la acusación contra Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro

Ingresó en noviembre de 2023 con una visa de turismo, válida hasta el 20 de mayo de 2024, e intentó obtener la residencia con la Ley de Ajuste Cubano, sin éxito

La Habana/La cubana Alina Rosales Aguirreurreta “está acusada de exceder el plazo como no inmigrante”, precisó esté sábado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a través de su cuenta en la plataforma X. La hija del general Ulises Rosales del Toro, que fue detenida en mayo pasado, está a la “espera de una audiencia ante un juez de inmigración”.

El pasado 28 de mayo, el abogado Avelino González contó a Telemundo 51 que la médico de profesión, con especialidad en cirugía plástica y caumatología (reconstrucción de tejidos quemados), fue arrestada al salir de su centro de trabajo en Miami donde ejercía como asistente y fue recluida en un centro de Florida. Las autoridades, precisó, “consideran que está fuera de estatus migratorio”, señaló.

El letrado confirmó que Rosales Aguirreurreta ingresó con una visa de visitante B-2 el 21 de noviembre de 2023 a EE UU a través del aeropuerto internacional de Orlando. Este sábado el ICE subrayó que la visa de turismo de la especialista era “válida hasta el 20 de mayo de 2024, y no obtuvo permiso para permanecer en el país”. Aunque intentó obtener residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano, no lo consiguió.

De acuerdo con el letrado, a la doctora “la han presionado para que acepte la auto deportación”. Sin embargo, el ICE adelantó que “divulgará más información del caso si se hace pública”.

Alina Rosales Aguirreurreta ingresó con una visa de visitante B-2 el 21 de noviembre de 2023 a EE UU a través del aeropuerto internacional de Orlando

Su padre, Ulises Rosales del Toro, de 84 años, es uno de los históricos de la Revolución. Combatió junto a Fidel Castro y ocupó durante décadas cargos de poder en las Fuerzas Armadas, el Partido Comunista y el Gobierno. Fue ministro del Azúcar, ministro de Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros hasta 2019. Desde entonces permanece alejado de la vida pública, mientras algunos de sus hijos han sido objeto de atención mediática por sus actividades fuera de Cuba.

Los nuevos detalles sobre el caso de Rosales Aguirreurreta se difunden días después de la deportación a Ecuador del cubano Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, supuesto ex mayor del Ministerio del Interior y antiguo integrante del entorno de seguridad de Fidel Castro.

Bolufé Izquierdo permaneció por diez meses bajo custodia del ICE y, según contó a la revista estadounidense The American Prospect, fue expulsado a través de “una deportación acelerada”, lo que consideró “una represalia” porque no se le respetó el debido proceso.

Días antes, el ICE detuvo a Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta del conglomerado militar Gaesa Ania Guillermina Lastres Morera, sancionada por EE UU el pasado 1 de mayo. El arresto se dio tras la revocación de su residencia permanente y ser acusada de colaborar con el régimen de La Habana, lo que representaba una amenaza para la seguridad nacional.

“Morera estaba administrando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que le cancelé su estatus de residente permanente”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.