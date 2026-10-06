La Iglesia Episcopal de Cuba expresa su “solidaridad” con Anna Bensi y su madre

"No podemos permanecer en silencio ante el dolor que todos estamos sufriendo en esta hora de nuestra historia”, señala en una carta abierta

Madrid/La Iglesia episcopal se ha sumado a las múltiples Iglesias protestantes que habían mostrado su apoyo a la causa de la influencer y activista Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, a través de un comunicado publicado este lunes en el que, además, denuncian las condiciones de vida de los cubanos y la creciente desigualdad entre ellos.

“Como Cuerpo de Cristo en esta tierra, no podemos permanecer en silencio ante el dolor que todos estamos sufriendo en esta hora de nuestra historia”, abre la misiva, publicada en la página de la Iglesia y en sus redes sociales. El texto está estructurado en cinco bloques, siendo el primero el que describe lo que denominan “nuestra realidad”, un panorama que habla de migración que “desgarra familia”, encarecimiento de los productos básicos y una desigualdad en aumento.

Entre las principales preocupaciones plantea la falta de agua, comida y medicamentos, los “insoportables apagones”, el deterioro de los sistemas de salud y educación pese al “esfuerzo titánico” de los trabajadores de ambos sectores, que aportan su “vocación” pese a todo. “No son estas realidades abstractas, sino que se materializan en la falta de pan en la mesa, en los enfermos sin tratamiento, en las nuevas generaciones sin educación y en las madres sin esperanzas”, resume.

“No son estas realidades abstractas, sino que se materializan en la falta de pan en la mesa, en los enfermos sin tratamiento, en las nuevas generaciones sin educación y en las madres sin esperanzas”

La Iglesia episcopal, después de citar una breve lista de las otras que ya han alzado la voz por Anna Bensi, expresa su “frustración y dolor ante el uso de la violencia, la intimidación y el acoso, por parte de las fuerzas policiales, contra los que deciden alzar su voz y exigir sus derechos”, y cita a la Constitución como fuente del derecho a la libertad de expresión.

“Nos duele el sufrimiento que estas acciones están provocando en miles de familias, especialmente en los jóvenes. Callar la voz de los jóvenes es callar el presente y el futuro de la patria. Ante todo esto decimos:¡¡ basta!! porque creemos firmemente que ningún cubano debe levantar la mano contra otro cubano, ni por motivos políticos, ni por ningún otro motivo”, denuncia el texto. En la carta, la Iglesia dice unirse a los “débiles y desposeídos”, además de a quienes sufren las consecuencias de expresar su descontento.

Aunque el llamado es “a la misericordia de Dios”, para que las autoridades escuchen al pueblo “ al que están llamados a servir y proteger y no a continuar pidiendo más sacrificios”, la carta se dirige directamente al Gobierno. “Sin intención de confrontación, sino de diálogo”, subraya, antes de cerrar el texto poniendo de manifiesto el compromiso de la Iglesia con “servir y acompañar” al pueblo.

La misiva va firmada por Ángel Roberto Rivera Rodríguez, IX obispo de esta denominación en Cuba, pero la suscriben más de una veintena de reverendos de la Iglesia.

El caso de Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, ambas denotadas miembros de la Iglesia bautista, ha despertado una ola de solidaridad entre una decena de Iglesias protestantes en la Isla. Entre ellas están la Convención Bautista de Cuba Occidental, la Iglesia Evangélica Pentecostal (Asambleas de Dios), la Liga Evangélica, la Iglesia Metodista, y muchas otras que se han pronunciado a través de comunicados o cartas abiertas en apoyo a la activista.

La misiva va firmada por Ángel Roberto Rivera Rodríguez, IX obispo de esta denominación en Cuba, pero la suscriben más de una veintena de reverendos de la Iglesia

Benítez y Silvente fueron juzgadas el pasado jueves 1 de octubre por un delito contra el honor de un agente de la Seguridad del Estado, que denunció la grabación y difusión de imágenes suyas por parte de ambas mujeres cuando acudió al domicilio de ambas a entregar una citación. El Tribunal Municipal Popular La Habana del Este, en Cojímar, las consideró culpables y anunció, de manera verbal, una pena de dos años de limitación de libertad a cada una cuyos términos se desconocen con exactitud hasta la comunicación oficial.

El caso ha sido ampliamente difundido por la prensa internacional, que incluso pudo –de manera atípica– estar en las puertas del juzgado y recoger declaraciones de Anna Bensi. La activista ha recibido apoyo no solo de las iglesias protestantes sino de muchos otros opositores y cristianos, como Anthony Martínez, citado este lunes en una unidad policial tras haber acompañado a la influencer en el juicio.