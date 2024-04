Igor Krasnov, fiscal general de Rusia y cercano a Putin, llega a La Habana

La Habana/Ni siquiera los medios rusos tienen certeza sobre el objetivo de la visita a Cuba del fiscal general de Rusia, Igor Krasnov. Un escueto comunicado en el canal de Telegram de la Fiscalía acompañó, este lunes, a una grabación de su recibimiento en el Aeropuerto Internacional José Martí por el embajador ruso en La Habana, Viktor Koronelli, y altos cargos de la Fiscalía cubana.

Ex dirigente de la juventud comunista en la época soviética y fiscal general desde 2020, Krasnov es el más reciente alto cargo del Kremlin que visita la capital cubana. Es uno de los hombres de confianza de Vladímir Putin, que lo propuso personalmente para el cargo y bajo cuya supervisión ha atendido casos delicados. Con el grado militar de lugarteniente forma parte del Consejo de Seguridad ruso y figura en la lista de sancionados por Washington por su apoyo sin reservas a la invasión a Ucrania.

De su agenda en Cuba, tras otro viaje de trabajo a Argelia, ha trascendido poco. Se supone que su visita a La Habana tiene objetivos similares a la que realizó al país africano: afianzar lazos institucionales y tomar medidas para colaborar en áreas de interés mutuo. Este lunes, Krasnov se reunió –a juzgar por las fotografías publicadas por su oficina– con la vicefiscal general Alina Montesino Li.

Es de esperar que su presencia sea la cereza en el pastel del ciclo de reuniones que, desde la semana pasada, sostienen fiscales de Rusia y Cuba. En La Habana ya están varios altos cargos de la fiscalía rusa, como Denis Anatolievich Kunev, subdirector de la Dirección de Información y Análisis, que el jueves pasado impartió una conferencia sobre “ciberamenazas contemporáneas”.

🇷🇺🤝🇨🇺 Inicia visita del Fiscal General de Rusia a Cuba



En el aeropuerto de La Habana, el Fiscal General de la Federación de Rusia, Igor V. Krasnov, fue recibido por la Vicefiscal Alina Montesino Li, y el Embajador de Rusia en Cuba, Víctor V. Koronelli#RusiaCuba pic.twitter.com/AQktvwRDdT — Embajada de Rusia en Cuba (@EmbRusCuba) April 16, 2024

La legislación sobre las criptomonedas fue uno de los puntos medulares de la discusión entre Cuba y Rusia. Andréi Timoshenko, jefe de la Cátedra de Cooperación Internacional entre ambos países, disertó sobre el potencial delictivo de las criptodivisas y las medidas que puede tomar la Fiscalía para “entrenar” a expertos que detecten la actividad de ciberdelincuentes vinculados con el dinero digital.

El fiscal ruso tiene en su programa un diálogo con el ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera Martínez, con quien se entrevistó en Moscú el año pasado. También, informó su oficina, habrá conversaciones con “representantes del sistema policial”, por lo que es probable que se reúna con el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, que ha sido un actor clave en la alianza entre el Kremlin y La Habana.

Aunque el vínculo entre ambos regímenes no parece conservar el ritmo que exhibía en meses pasados, Rusia no ha dejado de enviar altos cargos a la Isla en “visitas de trabajo”. La colaboración se ha mantenido en todos los ámbitos y ha involucrado incluso a Raúl Castro, que ha recibido a no pocos dignatarios de Moscú.

Así ocurrió el pasado febrero, cuando el nonagenario militar y Miguel Diaz-Canel recibieron a Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad ruso. “Usted nos visita en un buen momento”, dijo entonces el mandatario al alto funcionario, que ya había estado en la Isla en marzo de 2023. En las reuniones con Patrushev estuvo presente Álvarez Casas.

El propio canciller ruso, Serguéi Lavrov, que pasó revista ese mismo mes a los aliados latinoamericanos de Putin en la región, pasó por La Habana y aseguró que Cuba era el "socio y aliado más importante” de su país en América Latina y el Caribe.

El factor común de estas reuniones es que se realizan a puertas cerradas, con la presencia de altos cargos militares y de inteligencia, y cuyos fines y acuerdos rara vez se conocen. La explicación: un supuesto secretismo que debe mantener el Kremlin en sus negociaciones, puesto que –según afirmó Lavrov en la capital cubana– Occidente intenta “impedir por todas las formas posibles”, incluyendo “amenazas, el uso de la fuerza y medidas punitivas”, el desarrollo de Rusia.

En los últimos meses, además del ministro ruso de Asuntos Exteriores, han visitado la capital cubana el presidente de la Duma Estatal Viacheslav Volodin, el asesor presidencial Maxim Oreshkin y el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko.