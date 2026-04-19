El incendio de gran magnitud en Pinar del Río ha devorado 1.700 hectáreas y sigue fuera de control

Las estrategias de contención no han conseguido controlar el fuego en la zona de La Lanza, Pinar del Río.

Las fallas técnicas y las condiciones climáticas impiden contener el fuego en Minas de Matahambre mientras crece la preocupación de los vecinos

La Habana/El incendio de grandes proporciones que afecta la zona de La Lanza, en el municipio Minas de Matahambre en Pinar del Río, ha llegado a devorar hasta 1.700 hectáreas de bosque y las autoridades no consiguen contenerlo.

El dato es muy superior a lo reportado en días anteriores, pero fue confirmado por la presencia de expertos en la zona que precisaron cálculos más certeros, según informó este sábado a medios oficiales el Jefe de gestión y manejo del fuego del Cuerpo de Guardabosques (CGB) de la provincia, Rubén Guerra Corrales.

El siniestro, detectado desde el pasado 10 de abril, intenta ser controlado actualmente por efectivos del CGB provincial y empresas del sistema de Agricultura, a quienes se les han sumado 19 guardabosques del municipio de Mantua.

Yuri Hernández Reinoso, oficial de guardia del puesto de mando de la jefatura provincial del CGB, explicó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que la contención ha sido imposible por las condiciones climáticas –ráfagas de viento y sequía– y las “roturas de un buldócer” que impidieron la terminación de la trocha –franja de terreno despejada de vegetación que se abre para detener o frenar el avance del fuego– que estaban trazando.

Las llamas en Minas de Matahambre han afectado principalmente bosques de pinos. / Tele Pinar

Las autoridades insisten en que el siniestro continúa sin ser un peligro para la población, pero en los comentarios a las noticias los vecinos continúan preocupados: “No se observa ni un helicóptero con bolsas de agua y dentro de poco comienza a acercarse a poblaciones. Que dios nos acompañe”, escribió en Facebook un vecino de la región.

Otro comentario reza: “Creo que se debe ir pensando en solicitar ayuda internacional antes que el mal sea insalvable.”

Hernández Reinoso informó que continuarán intentando la misma estrategia de enfrentamiento –a pesar de haber dicho que no había dado resultados–: realizar trochas con los equipos pesados y dar contracandela –técnica de contención quemando el material combustible cercano al fuego– cuando el tiempo sea favorable, pues continúan incidiendo los vientos y las altas temperaturas.

Actualmente “trabajan más de 200 hombres” en el intento de control –según Radio Guamá– de los municipios de Minas de Matahambre, Viñales, Pinar del Río y Mantua.

Imagen satelital de este domingo, de los incendios activos en Pinar del Río. / NASA FIRMS

Sobre los otros siniestros originados en la última semana en el resto de la provincia –el del kilómetro 17 de la carretera de Luis Lazo, en el municipio cabecera; el de La Güira, en el límite entre Pinar del Río y San Juan y Martínez; y el de La Solita, en el mismo territorio– Hernández Reinoso explicó aún no se han extinguido, pero ya están bajo control. Se mantiene sobre ellos “la guardia de ceniza” dentro del perímetro de cada uno, para eliminar los focos calientes y evitar la propagación.

Los otros dos incendios de menor envergadura reportados en El Polvorín y La Vigía ya han sido extinguidos, precisó el oficial de guardia.

De acuerdo con Radio Guamá, en lo que va de abril, Pinar del Río ha registrado 14 incendios de este tipo, con una afectación preliminar de más de 2.100 hectáreas. Los especialistas determinaron que solo uno de ellos fue por causas naturales. El resto –sin contar los últimos seis– responde a indisciplinas y negligencias humanas. En 2025, más de 7.000 hectáreas fueron dañadas por 51 incendios.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron los siniestros de esta semana.