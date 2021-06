Los indicadores económicos de Ciego de Ávila caen a mínimos

Los datos económicos de Ciego de Ávila no dejan espacio al optimismo. Las empresas locales de la ciudad, capital de la provincia, perdieron más de 53 millones de pesos hasta abril, contó Roberto Obregón García, intendente del Consejo de la Administración Municipal al diario local Invasor.

Entre las que peores indicadores dejan están las vinculadas al comercio, que pierde 28 millones, y la gastronomía, 24 millones de pesos. Este último sector sufre, como en el resto del mundo, las restricciones derivadas de la pandemia y sus ventas han caído un 68,8% en su modalidad tradicional. Pero también un 61,9% en la entrega de comida a domicilio o compra para llevar, que se adoptaron para permitir la viabilidad de estas empresas y que, sin embargo, no lograron abrirse camino.

Otro indicador negativo es el de la comercialización de alimentos básicos, como la carne de cerdo y los embutidos, que alcanzaron solo al 22,3% de las previsiones, y los huevos, que se quedaron en solo el 16,7%. Además, las autoridades pidieron aumentar el "autoabastecimiento territorial" con la siembra de productos que escasean, como la yuca, el plátano y la malanga.

Entre las que peores indicadores dejan están las vinculadas al comercio, que pierde 28 millones, y la gastronomía, 24 millones de pesos

También caen estrepitosamente el tabaco, del que solo se vendió un 54%, los materiales de construcción (54,3%), los insumos agrícolas (7,7%) y los útiles del hogar (17,1%).

Así, de los 304 millones de pesos en circulación mercantil previstos en un inicio, se alcanzaron apenas 225 millones.

Las autoridades locales han llamado la atención sobre la importancia de tomar decisiones para mejorar la producción y el ahorro, aunque no se puso sobre la mesa nada que haga pensar en que vaya a producirse un cambio en una tendencia tan negativa.

Obregón García explicó que durante los cuatro primeros meses del año se han impuesto 193 multas vinculadas al incumplimiento de los decretos que regulan los precios y medidas sanitarias con un monto de un millón 75.000 pesos.

El decreto 30, aprobado en diciembre de 2020, establece sanciones que alcanzan los 3.000 pesos para quienes incumplan las normas sanitarias previstas para disminuir los contagios de coronavirus. El 31, publicado el mismo día, multa a los vendedores con entre 5.000 y 7.000 pesos por no exponer en una tablilla los productos y precios que ofertan; entre 8.000 y 10.000 por "retener, reservar, aplazar o no poner a la venta los productos destinados a la comercialización minorista", y hasta entre 12.000 y 15.000 si no cumple con las medidas ordenadas contra "precios abusivos" y "precios especulativos".

"El desarrollo económico municipal tiene prevista su estrategia a corto, mediano y largo plazos, hecho que facilitará una mejor planificación y la revisión a fondo de cada medida puesta en práctica para asegurar la redistribución de los escasos recursos disponibles y cumplir con las prioridades", afirmó el Intendente.

Han llamado la atención sobre la importancia de tomar decisiones para mejorar la producción y el ahorro, aunque no se puso sobre la mesa nada que haga pensar en que vaya a producirse un cambio en una tendencia tan negativa

Los números de Ciego de Ávila no sorprenden. A inicios de este año la Empresa Agroindustrial Ceballos una de las pocas joyas de la corona del Estado cubano y la principal industria del territorio, concluyó el mes de enero con números rojos. La industria, que elabora conservas de alimentos y vende fundamentalmente en moneda nacional, sufrió por la falta de envases y la subida de los costos de la materia prima.

La noticia de la caída en picada de Ceballos se publicó al unísono de que el gobernante Miguel Díaz-Canel asegurara que "el sistema empresarial de la Industria Alimentaria tiene que estremecerse, aprovechar las 43 medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista y sacarle el máximo partido a la Tarea Ordenamiento".

"Nosotros podemos hacer más: más producción, más eficiencia, más ofertas, mejores diseños, diferentes gamas de productos, mayor optimización de los procesos", concluyó Díaz-Canel entonces, durante la reunión de análisis de la labor del Ministerio de la Industria Alimentaria durante 2020.

Pero el desempeño de la provincia apunta a que las medidas todavía no han dado los resultados esperados.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.