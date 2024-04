Instaladas hace solo dos años, las bombas de agua de Pinar del Río ya no funcionan

La Habana/La rotura de varias bombas hidráulicas en Pinar del Río mantiene desde hace días a más de 50.000 habitantes sin agua. Según la prensa oficial, que calificó el trabajo de los obreros para restablecer el servicio de “extraordinario”, con el déficit de equipos y las constantes roturas, estas labores resultan, en última instancia, “insuficientes”.

Según las autoridades, hace apenas dos años, tras el paso del huracán Ian se instalaron nuevas bombas en la provincia, pero “la falta de elementos y paneles necesarios para su protección eléctrica” causó que las averías se hicieran cada vez más frecuentes hasta que los equipos ya no dieron más.

Faltos de todo tipo de insumos, la empresa estatal de Acueducto y Alcantarillado de Pinar del Río debió recurrir a Aguas de La Habana, que envió, en la noche del miércoles, una bomba y un motor para la estación de rebombeo del consejo popular Hermanos Cruz, en la cabecera provincial. La instalación de los equipos, aseguran las autoridades, no ha sido tarea fácil.

“Se inició la instalación y replanteo del equipo desde horas tempranas de este jueves, pero aún no se concluyen. La bomba es de mayor potencia que la anterior, y posee otras características a la que permanecía en la estación, por lo que ha sido necesario rediseñar toda la estructura hidráulica del local. Además, es preciso fundir una base de hormigón para fijarla y evitar roturas del equipo. Las acciones de cimentación iniciarán en la mañana de este viernes, para posteriormente proceder a la instalación”, dijo entonces Acueducto y Alcantarillado en una publicación de Facebook.

La bomba adquirida en la capital, no obstante, repone solo una de las dos que tiene fuera de servicio Hermanos Cruz, donde está ubicada la mayor conductora de agua –36 pulgadas– del municipio, de las tres que existen.

En cuanto a los otros dos sistemas, “la conductora de 20 pulgadas labora con tres de cinco pozos y la de 30 pulgadas, con uno menos. Asimismo, el rebombeo del tanque de la ciudad permaneció cerca de un mes con solo dos motores de cinco, lo cual atrasó considerablemente los ciclos de abasto a la población. Hoy trabaja con tres motores gracias a las gestiones del Gobierno Provincial con la Empresa de Componentes Electrónicos y ello alivia un poco el escenario en las zonas altas de la ciudad, que se nutren de este sistema”, admitió a la Agencia Cubana de Noticias, Robert Hechavarría, director de la empresa en Pinar del Río.

El directivo también lamentó que se quemara un motor “en el campo de pozos”, que tiene como consecuencia la llegada de menos agua a la conductora de 20 pulgadas, la más antigua de la provincia.

Acueducto y Alcantarillado también gestiona con Aguas de La Habana la obtención de alambre “para enrollar al menos dos equipos de bombeo sumergibles de las conductoras de 20 y 36 pulgadas respectivamente”, aseguran las autoridades.

La escasez de agua mantiene crispados a los pinareños, que acuden a las publicaciones en redes sociales de la empresa estatal en busca de respuestas. Los post, sin embargo, que aseguran en todo momento que el problema está camino a resolverse, no le ofrece a los vecinos ninguna seguridad: “Es una falta de respeto que den tan mala información a la población cuando hace más de 25 días que no le dan servicio, y cuando llamas no responden o todo lo que dicen es mentiras”, se quejaba este martes una usuaria.

La situación de Pinar del Río se repite en varias provincias como Sancti Spíritus –que semanas atrás reportaba problemas en las conductoras–, Las Tunas –donde la escasez de agua se ha convertido en un problema crónico– u Holguín, donde hay aguateros que venden el líquido en las calles. En la propia capital, donde los salideros se han convertido en piscinas para los niños, este viernes un residente de Lawton reportó a 14ymedio la existencia de una rotura en una tubería en la calle 9na, entre Pocito y Pasaje Bouquet, que los vecinos reportaron hace dos meses.

“Lleva todo este tiempo ahí, botando litros y litros de agua sin que a nadie le preocupe mientras en otras zonas, como Nuevo Vedado, donde vive mi hermana, cada vez se demoran más en poner el agua”, lamenta el vecino.

Según datos oficiales, menos del 50% de la población de la Isla –11.089.511 de personas en 2022– recibe agua potable, de calidad y con frecuencia diaria. El 79,4% de la población tiene abastecimiento, un total de 8,8 millones de personas. De ellas, el 94,8% tienen servicio intradomiciliario, el 5% en pipas permanentes y el 0,07% a través de fuentes de fácil acceso. Entre los “privilegiados” que reciben el agua en su hogar, apenas 4 millones cuenta con abasto diario; 2,1 millones lo tiene en días alternos; 1,6 millones de personas en ciclos de tres a nueve días y, por último, hay 566.000 que la tienen cada diez días o más.