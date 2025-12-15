“Como no recojan rápido la basura, la próxima epidemia va a ser de peste”

Las precipitaciones han venido a rematar lo que ya es un caldo de cultivo idóneo para los criaderos de mosquitos.

La Habana/Ha llovido en La Habana durante el último fin de semana, pero la intensidad no explica el desastre que recorre la ciudad entera. “El alcantarillado no sirve”, protestan habaneros de los municipios más afectados. Plaza de la Revolución, El Vedado y Centro Habana se llevaron la peor parte, como lo atestiguan decenas de imágenes en redes sociales. En Cerro, una vecina contó a este diario que había tenido que subir los muebles porque el agua le llegaba por encima del tobillo.

“Hay que resolver el tema del alcantarillado en esa zona. Hace rato que la Naturaleza está enviando señales. Con el 1% de los nuevos hoteles instalados en el municipio se da solución al tema”, pedía un vecino de la capital a Roilan Rodríguez Barbán, primer secretario del comité municipal.

El funcionario, junto con Liliana Malena Diaz Campa, presidenta de la Asamblea Municipal, y el intendente Rolando López Jiménez recorrieron algunas de las zonas afectadas este domingo. Este último afirmó que la empresa de Aguas de La Habana y Aurora de Plaza de la Revolución trabajan unidas para “acelerar los trabajos de desagüe y recogida de desechos que permita el regreso a la normalidad con mayor rapidez de la población residente en la zona”.

“Hay que resolver el tema del alcantarillado en esa zona. Hace rato que la Naturaleza está enviando señales. Con el 1% de los nuevos hoteles instalados en el municipio se da solución al tema”

Pero los afectados no dejaban de lamentar que el problema amenaza con peores consecuencias. “Como no recojan rápido las basuras para destupir, la próxima epidemia va a ser de peste”, clamaba otra habanera. En un momento en que la situación epidemiológica preocupa mucho, las precipitaciones han venido a rematar lo que ya es un caldo de cultivo idóneo para los criaderos de mosquitos.

La situación no ha sido tan dramática como en Villa Clara, donde este fin de semana hubo más de 900 personas desplazadas por las inundaciones, que dañaron 190 viviendas y dejaron varias comunidades incomunicadas. La mayoría de los hogares afectados se concentraron en Sagua la Grande y Cifuentes,

El Consejo de Defensa de la provincia informó que se han reportado afectaciones en 190 viviendas en los municipios de Sagua la Grande y Cifuentes. Las autoridades dijeron que las localidades de Larrondo y Mariana Grajales –esta última con cerca de 2.000 habitantes– quedaron aisladas por la rotura de varios puentes.

Al menos 17 personas tuvieron que ser conducidas a centros de evacuación estatales y 689 se quedaron en las casas de familiares y amigos, en Sagua la Grande; y 200 más en Cifuentes.