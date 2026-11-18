¿Por qué la terminación de las cafeterías impide utilizar los aparatos infantiles, que ya están instalados?

Inauguran un mini parque infantil con apenas tres juegos y lo mantienen cerrado hasta que terminen la instalación de puestos comerciales

La Habana/Dos días después de su inauguración, el parque infantil Italo Calvino, financiado por la cooperación italiana en la calle Galiano, en Centro Habana, tiene más verjas que niños. Este miércoles, 14ymedio encontró las puertas cerradas, los columpios inmóviles y el pequeño recinto completamente vacío. Detrás de la cerca, un tobogán, dos columpios, una estructura de escalada y un balancín con forma de rana esperan a los primeros usuarios habituales de una instalación presentada como un nuevo espacio para la recreación de las familias habaneras.

El parque fue inaugurado el lunes 16 de noviembre, como parte de las celebraciones por el aniversario 507 de la fundación de La Habana. Durante la ceremonia se permitió la entrada de algunos niños, pero el recinto no estaba abierto al público este miércoles. Un custodio explicó a este diario que todavía faltan trabajos en unas cafeterías previstas dentro de la instalación, entre ellos la colocación de cristales. Sin embargo, durante el recorrido no se observó actividad constructiva ni trabajadores ocupados en terminar las obras.

La modestia de las instalaciones contrasta con las expectativas que despierta cualquier nueva opción recreativa en Centro Habana, uno de los municipios más densamente poblados y deteriorados de la capital. Los tres conjuntos principales de juegos, más un pequeño balancín, ocupan una superficie reducida, cubierta de césped artificial y rodeada por viejos edificios residenciales. Aunque no se ha informado oficialmente de cuántos niños podrán acceder a la vez, la capacidad para utilizarlos simultáneamente se ve bastante limitada.

En uno de los extremos se levanta una caseta con mostrador, aparentemente destinada a servicios comerciales. La presencia de esta construcción plantea otra interrogante: ¿por qué la terminación de las cafeterías impide utilizar los aparatos infantiles, que ya están instalados? Tampoco se ha anunciado públicamente una fecha para la apertura regular del recinto.

Una placa colocada junto a la entrada identifica el lugar como Parque Italo Calvino y señala que fue realizado dentro del proyecto Avenida Italia, con financiación de la cooperación italiana. / 14ymedio

Una placa colocada junto a la entrada identifica el lugar como Parque Italo Calvino y señala que fue realizado dentro del proyecto Avenida Italia, con financiación de la cooperación italiana. Entre los organismos participantes figuran Unioncamere Piemonte y las autoridades de La Habana y Centro Habana. También aparece el logotipo de BioCubaCafé como entidad contribuyente.

La obra forma parte de un programa de alcance mucho mayor. Según los registros oficiales de OpenAID, la plataforma de transparencia de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (Aics), el proyecto Avenida Italia cuenta con 2.400.000 euros comprometidos para su ejecución mediante Unioncamere Piemonte, de los cuales aparecen registrados como utilizados 2.160.000.

A esa cantidad se suman otros 250.000 euros destinados a la gestión directa de Aics, con 248.051 euros registrados como utilizados. En total, la financiación comprometida asciende a 2,65 millones de euros, de los que figuran como utilizados algo más de 2,4 millones. Las cifras corresponden al conjunto del programa, no al parque infantil, cuyo coste específico no aparece desglosado en las fichas consultadas.

La cuestión no es únicamente cuánto dinero se invierte en recuperar estos espacios, sino quién garantiza su mantenimiento y su utilidad para los vecinos. / 14ymedio

El proyecto, iniciado efectivamente en 2022 y con finalización prevista para marzo de 2027 en su principal componente, pretende rehabilitar espacios urbanos, promover actividades culturales y apoyar negocios innovadores y sostenibles. Su presentación oficial incluye la recuperación de edificios, locales para pequeñas empresas, un espacio de trabajo compartido y establecimientos vinculados al café.

No es la primera intervención italiana en Galiano que deja preguntas sobre sus resultados. En agosto de 2025, este diario informó de la inauguración de una plazoleta en la esquina de esa calle con el Malecón, donde antes hubo un derrumbe. La instalación incorporó bancos fabricados con neumáticos reciclados, algunos juegos pintados sobre el pavimento y mejoras en el acondicionamiento del terreno.

En aquel momento, 14ymedio constató que todavía había cables expuestos y zonas sin terminar. Más de un año después, el espacio presenta una imagen poco relacionada con la recreación infantil. Durante un recorrido realizado este miércoles, varios hombres permanecían sentados sobre troncos de madera, junto a una cubierta y un remolque comercial identificado como La Farola. No había niños utilizando los juegos.

No es la primera intervención italiana en Galiano que deja preguntas sobre sus resultados. / 14ymedio

La cooperación italiana ha financiado también otras iniciativas de embellecimiento de Galiano, como las instalaciones luminosas donadas por Turín en 2019 y el pino sembrado en el parque Fe del Valle en 2022. Ambas terminaron deteriorándose, según ha documentado anteriormente este periódico.

La cuestión no es únicamente cuánto dinero se invierte en recuperar estos espacios, sino quién garantiza su mantenimiento y su utilidad para los vecinos. Por ahora, en el nuevo parque Italo Calvino, las estructuras infantiles están listas, la placa de los financiadores ya está colocada y hay un custodio vigilando. Lo que todavía falta es que los niños puedan entrar a jugar.