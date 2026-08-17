José Martí, ‘persona non grata’ en el pueblo gallego del padre de Fidel Castro

Inauguración del busto de José Martí en Láncara (Lugo, Galicia), en presencia, entre otros, del embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, y la cónsul Ingrid Izquierdo.

El alcalde socialista de Láncara recoge el sentir de los vecinos: "Martí fue uno de los organizadores de la guerra de independencia, en la que murieron casi 50.000 soldados españoles"

Madrid/El alcalde de Láncara, en la provincia gallega de Lugo, ha pedido a la cónsul de Cuba Ingrid Izquierdo que retire el busto de José Martí instalado junto a la casa donde nació Ángel Castro, el padre de Fidel Castro, el pasado jueves, con motivo del centenario del nacimiento del líder de la Revolución cubana. En una carta publicada el sábado en sus redes sociales, el regidor municipal, el socialista Darío Piñeiro, traslada a la representante de la Isla en la región cantábrica “el profundo malestar y la indignación” de los vecinos hacia la estatua recién inaugurada.

De acuerdo con su misiva, el monumento se percibe en la ciudadanía “no como un símbolo diplomático, sino como un insulto directo a la gente de la calle, reviviendo tensiones, divisiones y un clima de confrontación que retrotrae a épocas oscuras como la guerra de Cuba”. Por ello, pide su “retirada inmediata”.

“Ningún símbolo en nuestro municipio debe ser motivo de discordia, provocación ni agravio para la población local, independientemente de que se halle dentro de los límites de una propiedad privada”, expone el alcalde. Y prosigue: “La comunidad ha sido clara al exigir que dicho espacio quede libre de un elemento que genera hostilidad y rechazo generalizado. El espacio de nuestra ciudad público o privado no puede convertirse en un escenario de agravio ni en un recordatorio de viejas guerras que hieren la sensibilidad de nuestra gente”.

"Me parece lamentable que aproximadamente 300 personas celebren el centenario del nacimiento de Fidel Castro mientras el pueblo cubano se muere de hambre"

Piñeiro advierte en la carta de que “en caso de no obtener una respuesta satisfactoria ni la retirada de dicha pieza, el Ayuntamiento procederá como medida correlativa a la retirada inmediata del monumento de características similares ubicado en el dominio público del ayuntamiento”, refiriéndose a otra estatua de Martí situada en la aldea A Pobra de San Xiao, perteneciente al mismo municipio de Láncara.

En el mismo post donde hizo pública su carta, el alcalde añade un comentario entre comillas –sin aclarar si es opinión suya o de algún conciudadano– en el que se clama: “Me parece lamentable que aproximadamente 300 personas celebren el centenario del nacimiento de Fidel Castro mientras el pueblo cubano se muere de hambre. Creo sinceramente que carecen de sensibilidad y dignidad”.

El mismo texto alude a que “José Martí fue uno de los organizadores de la guerra de independencia entre Cuba y España, en la que murieron casi 50.000 soldados españoles, entre ellos muchos gallegos y lancarienses. No me parece admisible que las familias de esos soldados tengan que ver diariamente un busto del ejecutor de sus allegados”. El propio padre de Fidel Castro participó en esa guerra después de alistarse en el Ejército español.

"Martí fue el autor intelectual del Moncada, como afirmara Fidel, y continúa siendo la fuente ética y política de la Revolución cubana"

Y finaliza con un tercer punto: “Les pido que sean coherentes con sus ideales: no me explico cómo alguien que se define como comunista y está en contra de la propiedad privada en su país pueda poseer una propiedad en España, la cual bien podría haber donado al Ayuntamiento o a la asociación cultural Val de Láncara. Resulta contradictorio ser comunista en Cuba y capitalista en España, más aún sabiendo que la cesión o venta de la casa se realizó a un grupo de empresarios. ¿Presumen de ser comunistas o solo lo son cuando les conviene o interesa?”.

El propio Piñeiro confirmó a la prensa local que enviará la misiva al Consulado de la Isla para Galicia, Asturias y Cantabria, con sede en Santiago de Compostela, este martes, ya que este lunes es feriado en la localidad.

El busto junto a la casa de Ángel Castro es una donación de la Asociación de Amistad Láncara-Cuba, y fue inaugurado en efecto el pasado 13 de agosto en un multitudinario acto encabezado por el presidente de esa organización, Antonio Sobrado; el embajador de la Isla en España, Marcelino Medina, y la cónsul Izquierdo. A él no asistieron, sin embargo, las autoridades del Concello de Láncara, que gobierna el Partido Sociliastis Obrero Español.

“Martí fue el autor intelectual del Moncada, como afirmara Fidel, y continúa siendo la fuente ética y política de la Revolución cubana. Honrar hoy a Martí y a Fidel es reafirmar la continuidad de un pensamiento profundamente humanista, independentista y latinoamericanista, que sigue convocando a quienes creen en un mundo más justo”, fueron las palabras del embajador Medina al desvelarse la estatua.

"El Gobierno de Cuba debe analizar su estrategia para ser parte del comercio mundial y entreabrir las puertas que se lo permitan"

Medios castristas glosaron con detalle el evento, que fue profuso en críticas contra el “bloqueo genocida” de Estados Unidos a la Isla y canciones de Silvio Rodríguez. En el mismo acto se concedió la Medalla de la Amistad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) a Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros (La Coruña) desde hace 23 años por el partido independiente Alternativa dos Veciños.

García Seoane dedicó loas a Fidel Castro y terminó su discurso con un “Patria o muerte, venceremos”, pero también dijo que “Cuba no puede seguir desangrándose con la salida de la juventud” y que “hay que modificar el rumbo conservando los valores de la revolución”. En una cita recogida por El Español, aseveró: “El Gobierno de Cuba debe analizar su estrategia para ser parte del comercio mundial y entreabrir las puertas que se lo permitan”.

La casa en la que nació Ángel Castro, convertida en Centro de Interpretación de la Emigración Gallega, fue el “epicentro” de los homenajes en España a Fidel Castro por su centenario. Inaugurada por Mariela Castro, hija de Raúl Castro, el 28 de julio de 2022, el inmueble fue visitado por el líder de la Revolución cubana en 1992, acompañado en aquella ocasión por el entonces presidente de Galicia, Manuel Fraga, a la sazón ex ministro franquista.