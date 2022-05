Los jóvenes cubanos, los más agradecidos por no tener que llevar mascarilla obligatoria

Por primera vez en 26 meses y desde este martes, los cubanos pueden salir a la calle sin mascarilla, pero la acogida de la eliminación de su uso obligatorio era, al menos a primera hora, muy tímida.

En las calles de La Habana podía observarse, aproximadamente, que de cada diez personas, solo una o dos no llevaba puesto el nasobuco.

"Yo me lo he quitado porque quería sentir cómo es respirar con esa cosa después de tanto tiempo el aire en la cara", decía una joven de Centro Habana, visiblemente contenta por no llevarla. "Una cosa curiosa es que la gente te mira como buscando aprobación para quitársela, y cuando te ven sin ella, entonces también se la quitan".

Los más jóvenes son, sin duda, los más agradecidos por el fin de esta prohibición. No son pocos los estudios que han demostrado la ineficacia de las mascarillas para evitar los contagios en la población infantil y las dificultades de aprendizaje que han conllevado.

Menos contentos estaban los ancianos, entre los que no se veía a casi ninguno sin nasobuco. "¡Mira eso, qué clase de peligro, qué irresponsabilidad!", llegó a gritar un nombre de unos ochenta años a un padre que iba de la mano con su hija sin la prenda.

Hoy, en cualquier caso, son historia las multas por no portar mascarilla, que podían ir entre los 2.000 y los 3.000 pesos, de acuerdo a la normativa vigente desde septiembre de 2020 (entonces el salario básico seguía siendo de 400 pesos al mes). Las primeras semanas tras implementarse la medida, las sanciones superaban el millar diariamente.

Eran castigos, sin embargo, que, una vez se abrieron los vuelos comerciales en el país, el 15 de noviembre de 2021, no se aplicaban a los turistas extranjeros, a los que la Policía ni siquiera llamaba la atención si paseaban por la calle sin nasobuco. En aquellos días, hay que decirlo, en gran parte del mundo se había eliminado la obligatoriedad de la prenda al aire libre, luego de alcanzar un gran porcentaje de población vacunada con diferentes antídotos, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, en Cuba, la eliminación de las mascarillas se ha hecho esperar, a pesar de que el Gobierno presume desde hace meses de tener a la mayor parte de su población vacunada con sus propios fármacos, Soberana 02, Soberana Plus y Abdala, hasta la fecha no aprobados por la OMS.

También serán historia las idas y venidas sobre la fabricación de azulitas nacionales dentro de la Isla, algo que, después de anunciarse a bombo y platillo en 2021, solamente comenzó a concretarse apenas el pasado abril, cuando la pandemia iba de salida en todo el planeta.

La relajación de las medidas contra la pandemia de covid-19, anunciadas este lunes por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, vienen dadas, según la explicación oficial, por la disminución de la transmisión de la enfermedad en mayo en un 81,1% respecto al mes de abril.

Con todo, el Gobierno ha hecho un llamado a la precaución. "Al fin sin mascarillas, pero no siempre ni en todas las situaciones. Les recomiendo ver adecuación de nuestros protocolos para esta etapa. Un pueblo informado es un pueblo protegido", escribió en Twitter el mandatario Miguel Díaz-Canel.

Las autoridades sanitarias insisten en que el uso de las mascarillas es una "decisión personal" y recomiendan llevarla en espacios donde se reúna mucha gente o no sea posible mantener el distanciamiento físico. Es lo que ocurría este martes en los mercados de La Habana, donde, a pesar de estar al aire libre, no muchos transitaban sin nasobuco.

Sí seguirá siendo obligatorio su uso en las consultas médicas o en "zonas con restricción de controles de foco", según informó el ministro Portal Miranda. Al mismo tiempo, se mantiene la decisión de no permitir la entrada a centros de trabajo y estudiantiles de personas "con síntomas respiratorios".

La medida estará vigente según se comporte la situación epidemiológica del país y su efectividad se evaluará "periódicamente", e incluso pudieran realizarse reajustes, advierten las autoridades.

Este mismo martes, el parte de Salud Pública arroja solamente 29 positivos al coronavirus, 176 activos y, de nuevo, ningún fallecido, de las estadísticas más bajas reportadas desde noviembre de 2020.

En cualquier caso, las cifras oficiales están en cuestionamiento desde que, este mes, se hicieron públicos los últimos datos demográficos por parte de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei). Según un informe fechado el 11 de mayo, en 2021 murieron en la Isla 55.206 cubanos más que en 2020, es decir, un total de 167.645 personas frente a las 112.439 que lo hicieron el año anterior, un aumento del 49,1%.

La cifra contrasta de manera abismal con los fallecidos reportados por covid-19 durante 2021 por parte de Salud Pública, 8.177, lo cual indica un subregistro en los datos oficiales de la pandemia en la Isla de 47.029. Es decir, la subestimación fue del 85,2% (hubo 6,75 veces más decesos que los que fueron atribuidos oficialmente al covid). O dicho de otra manera, durante la pandemia el Gobierno cubano ha declarado solamente una séptima parte de los fallecidos por coronavirus.

________________________

