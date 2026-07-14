Varios jóvenes ingresados en un hospital pediátrico tras sufrir un accidente de camino a su unidad militar

Hay un fallecido, el padre de uno de los muchachos, todos procedentes de Bahía Honda

Madrid/Al menos cinco jóvenes siguen en estado grave después de un accidente ocurrido este lunes en Artemisa, cuando un camión que trasladaba a más de una veintena de muchachos que volvían de un pase a la unidad militar de 1270, conocida como Lombillo, donde realizan la previa al Servicio Militar Activo. En el siniestro falleció un adulto de 51 años, padre de un soldado, que según distintas informaciones llegó con lesiones graves –traumatismo craneal– al Hospital Calixto García.

El accidente, que deja otros cuatro lesionados adultos, incluyendo al chofer, ocurrió el lunes en la carretera de Vereda hacia San Antonio de los Baños, pasadas las 8 de la mañana. La prensa oficial ha confirmado que “el conductor perdió el control del vehículo”, pero se desconocen las razones que desencadenaron un vuelco que dejó el camión caído hacia su costado izquierdo entre la vegetación.

Según algunos testimonios, el grupo procedía de Bahía Honda y, tras haber pasado el fin de semana en su localidad de residencia, volvían a continuar con su formación

Según algunos testimonios, el grupo procedía de Bahía Honda y, tras haber pasado el fin de semana en su localidad de residencia, volvían a continuar con su formación. La previa suele durar varias semanas en las cuales los reclutas realizan su adaptación al SMA. Lo más habitual es que se lleve a cabo en torno a los 17 años y suele generar un fuerte impacto en los jóvenes, que dejan por primera vez sus casas para incorporarse a la disciplina militar, incluyendo las guardias y patrullas, entrenamiento básico físico y con armas.

Los lesionados fueron enviados primero al Hospital General Docente Iván Portuondo, en San Antonio de los Baños. Allí permaneció en observación una veintena de ilesos, pero los casos más graves fueron trasladados, algunos de ellos –menciona la prensa oficial– al Juan Manuel Márquez en La Habana. Aunque no se menciona en la información, ese centro es un hospital pediátrico, lo que pone de manifiesto la juventud de algunos de los heridos graves.

“Pronta recuperación para esos niños. Cuánto dolor para esas familiares, no tengo palabras. Yo pude ver con que alegría salieron de pase, su primer pase, con todos los familiares afuera de la unidad esperando para recoger a su hijo”, relataba una usuaria en redes. “Cada día hay más pérdidas de jóvenes en el servicio militar. Soy una de esas madres qué hoy tiene un hijo que entró al pase en esa misma unidad y ver esta noticia…”, lamentaba.

La animadversión de los cubanos por el SMA –o las posibilidades de manifestar el rechazo hacia él– ha ido aumentando con el paso de los años. El estricto control de la información por parte del Gobierno y las Fuerzas Armadas había permitido mantener más escondidos los casos de muertes en cumplimiento de este deber y no existen cifras oficiales públicas al respecto. Sin embargo, la prensa independiente y el trabajo de organizaciones como Archivo Cuba han logrado visibilizar esta realidad.

Se han documentado varios casos de muertes por suicido, además de otras tantas por manipulación indebida de armas, negligencias o malas condiciones del equipamiento

Se han documentado varios casos de muertes por suicido, además de otras tantas por manipulación indebida de armas, negligencias o malas condiciones del equipamiento, incluyendo los fallecidos en el incendio de los Supertanqueros de Matanzas, en agosto de 2022.

El rechazo que genera el SMA se evidenció el pasado marzo, cuando personas sin identificar prendieron fuego a la oficina de reclutamiento del Comité Militar Municipal en el municipio Contramaestre, de Santiago de Cuba, según fuentes recogidas por el medio Martí Noticias.

A pesar de los repetidos abusos reportados, el servicio militar en Cuba sigue siendo obligatorio para los jóvenes varones y voluntario para las mujeres, aunque estas últimas son objeto de una intensa campaña oficial de reclutamiento.

El Estado sostiene esta política en la idea de una defensa frente a supuestas agresiones del “imperialismo” y este discurso se ha intensificado en el último año, con el aumento de las tensiones con EE UU.