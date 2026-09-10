Una jueza da luz verde a la demanda que podría regularizar a los cubanos con I-220A

La magistrada Jacqueline Becerra rechazó la petición de desestimación planteada por el DHS, confirmando que el tribunal tiene jurisdicción sobre el caso

Miami/Una jueza federal de Miami determinó este jueves que tiene jurisdicción sobre la demanda que busca la regularización de hasta medio millón de cubanos en Estados Unidos que entraron con el permiso I-220A. Los abogados del caso calificaron como una "victoria importante" y un paso clave para abrirles de nuevo las puertas a la Ley de Ajuste Cubano.

"La jueza decidió que tiene jurisdicción para proceder con el caso. Eso es lo más importante de todo", dijo a la salida del tribunal el abogado Mark Prada, que lidera la demanda.

La magistrada Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó la petición de desestimación planteada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), confirmando que el tribunal tiene jurisdicción sobre el caso.

Sin embargo, concedió una semana a los abogados del DHS para que modificasen su solicitud.

El trasfondo del caso es una demanda de 992 cubanos que entraron por la frontera mexicana y que quedaron en un limbo legal por recibir la orden de libertad provisional que supone el formulario I-220A al ser liberadas por las autoridades migratorias. Los demandantes buscan que Estados Unidos reconozca su estatus legal y la Ley del Ajuste Cubano, que durante décadas permitió a los nacionales de la Isla la residencia legal tras un año de habitar el país.

"Queremos aclarar que cumplen los requisitos para aplicar el Ajuste Cubano y que después cada persona individualmente persiga su solicitud;"

Tras la decisión preliminar de la jueza, el tribunal deberá resolver la certificación de la demanda como "acción colectiva" nacional, lo que protegería a todos los cubanos en situaciones similares, y definir cuál es el remedio legal aplicable.

Prada explicó a los medios que buscan incluir a todos los cubanos que carecen de un documento conocido como parole (alivio migratorio humanitario) para "abrir la puerta a aplicar al Ajuste Cubano a la mayor cantidad de gente posible".

"Queremos aclarar que cumplen los requisitos para aplicar el Ajuste Cubano y que después cada persona individualmente persiga su solicitud; que la gente que ya tiene orden de deportación, pueda pedir la apertura de su caso a un juez de inmigración", prosiguió.

El debate central se enfocará en demostrar que las autoridades migratorias procesaron y liberaron a estos ciudadanos con documentación incorrecta en la frontera, cuando legalmente les correspondía ese histórico alivio migratorio, promulgado en 1966 por el presidente estadounidense, Lyndon B. Johnson, que ofrece un procedimiento especial y simplificado para que los ciudadanos cubanos obtengan la residencia permanente en EE UU.

Por su parte, la abogada Claudia Cañizares subrayó la "impaciencia" de la comunidad cubana ante un caso de "gran impacto", y señaló que la propia jueza urgió a agilizar el proceso.

El caso transcurre en medio de la ofensiva migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, que ha multiplicado los arrestos de migrantes y ha reducido drásticamente la concesión de permisos de residencia.

La mayoría de los cubanos con I-220 A son personas que huyeron de la Isla tras las masivas protestas antigubernamentales de 2021

La mayoría de los cubanos con I-220 A son personas que huyeron de la Isla tras las masivas protestas antigubernamentales de 2021, en lo que fue una de las mayores estampidas, por la “ruta de los volcanes”, con destino a Nicaragua.

Tras pasar Centroamérica, miles de ellos cruzaron la frontera entre México y EE UU, la gran mayoría buscando llegar a Florida. Muchos vendieron sus propiedades en la Isla, viviendas y vehículos, para financiar el viaje por varios países y pagar a los coyotes.

Poco más de un año después, ante aquel éxodo imparable, el Gobierno de Joe Biden instauró el parole humanitario y, con ello, la posibilidad de viajar a EE UU de manera legal y sin los riesgos del viaje por tierra por Centroamérica y México. Pero a los I-220A ya no les tocó esta gracia.

En septiembre de 2023, la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración de EE UU rechazó la posibilidad de que los migrantes que entraron en ese país con el formulario I-220A puedan recurrir a la Ley de Ajuste Cubano (LAC) para solicitar la residencia, lo que obligó a las personas a tramitar su asilo político en un juzgado de manera ordinaria.