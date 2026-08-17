Kenia cierra su embajada en Cuba, pero La Habana mantiene la suya en Nairobi

El secretario de Salud de Kenia, Aden Duale, en reunión con la embajadora de Cuba en Nairobi, Inés Fors Fernández

En los últimos años, la relación entre ambos países fue afectada por el secuestro de dos médicos de la Isla, que siguen desaparecidos

Madrid/Kenia cerró su embajada en La Habana y trasladó a Kingston, Jamaica, el centro desde el que gestionará sus relaciones diplomáticas con el Caribe, en una reconfiguración de su presencia en la región que pone fin a una década de representación permanente en Cuba.

El cambio se produjo después de que Kenia inaugurara en julio su primera Alta Comisión (término para llamar la embajadas entre países de la Commonwealth) residente en Jamaica. La Cancillería keniana presentó entonces la apertura como un paso para ampliar su presencia diplomática en el Caribe y fortalecer los vínculos en un “reemplazo” de su antigua base caribeña en La Habana.

El Ministerio de Exteriores de Kenia describió en ese momento el cambio como una “transición fluida” de sus operaciones diplomáticas de La Habana a Kingston.

La embajada keniana en La Habana fue inaugurada en 2016 por el entonces presidente Uhuru Kenyatta y se convirtió en la primera misión diplomática de Kenia en el Caribe. El embajador Karisa Mwenda, que estaba destinado en Cuba, pasó a desempeñarse como el primer representante residente de Kenia en Jamaica.

Hace unos pocos años la relación entre los dos países entró en un terreno conflictivo por el secuestro de dos médicos cubanos enviados a trabajar en Kenia

Según la información publicada por Kenyan Foreign Policy, el país africano mantendrá su representación ante La Habana a través de su embajador en Kingston. El Gobierno cubano, por su parte, conserva su embajada en Nairobi.

Hace unos pocos años la relación entre los dos países entró en un terreno conflictivo por el secuestro de dos médicos cubanos enviados a trabajar en Kenia. El cirujano Landy Rodríguez Hernández, de Villa Clara, y el especialista en Medicina General Integral Assel Herrera Correa, de Las Tunas, fueron secuestrados el 12 de abril de 2019 en Mandera, en el noreste de Kenia, cerca de la frontera con Somalia. Los médicos fueron trasladados posteriormente a Somalia y las autoridades kenianas y cubanas atribuyeron el secuestro a integrantes del grupo yihadista Al Shabab.

Los dos viajaban hacia el hospital donde trabajaban, escoltados por agentes de seguridad, cuando hombres armados interceptaron el vehículo. Durante el ataque murió uno de los policías que los protegían.

Rodríguez y Herrera formaban parte de un contingente de un centenar de médicos cubanos que habían llegado a Kenia en 2018 mediante un acuerdo bilateral destinado a reforzar los servicios sanitarios especializados. Tras el secuestro, los médicos cubanos que trabajaban en las zonas próximas a Somalia fueron trasladados a lugares más seguros.

Cuando se cumplieron cuatro años del secuestro, en febrero de 2024, el grupo Al Shabab afirmó que Rodríguez y Herrera habían muerto durante un bombardeo estadounidense en Somalia

Durante los primeros años del cautiverio, el Gobierno de Kenia aseguró que ambos seguían vivos y que se realizaban gestiones para conseguir su liberación. En 2020, incluso llegó a trascender que una operación para liberarlos había estado a punto de concretarse, pero fue frustrada por una filtración.

Cuando se cumplieron cuatro años del secuestro, en febrero de 2024, el grupo Al Shabab afirmó que Rodríguez y Herrera habían muerto durante un bombardeo estadounidense en Somalia. La Cancillería cubana, sin embargo, advirtió que esa información no había sido confirmada y dijo mantenerse en comunicación con las autoridades de Kenia y Somalia.

Días después, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que Cuba y EE UU cooperaban para esclarecer la posible muerte de los médicos y que la información disponible era escasa y contradictoria.

Se trata de uno de los episodios más delicados de la cooperación entre La Habana y Nairobi, pero no hubo ruptura de los vínculos bilaterales. En 2022, ambos gobiernos incluso acordaron renovar la cooperación sanitaria y estudiar nuevas vías de colaboración, entre ellas la formación de médicos kenianos en Cuba y el trabajo de profesionales de Kenia en instituciones cubanas.

En septiembre de 2023, ya durante la presidencia de William Ruto, el mandatario keniano se reunió con Miguel Díaz-Canel en Nueva York y destacó los beneficios de la cooperación cubana para el desarrollo de Kenia, especialmente en el sector sanitario.

Ese mismo año Nairobi decidió no renovar el acuerdo para la contratación de médicos cubanos, pero la cooperación sanitaria entre ambos países continuó. En junio de 2025, el Ministerio de Salud de Kenia informó de que ambos Gobiernos estudiaban ampliar su colaboración en salud, investigación, biotecnología y producción farmacéutica.