La leptospirosis se dispara en Cuba, el país de los ratones y las montañas de basura

Los casos de leptospirosis van en aumento, anunciaron las autoridades sanitarias de Guantánamo este lunes, tras informar a la prensa oficial de que este año se han registrado 44 personas sospechosas de haber contraído la enfermedad, 12 más que las contabilizadas en 2022. Hasta el momento, reconocieron, se han reportado dos muertes en los municipios de Imías y Maisí.

Además, los municipios con mayor incidencia de leptospirosis en la provincia son Baracoa, Maisí, Guantánamo y Yateras, señaló el periódico local Venceremos. Mileidys Gómez, responsable del programa Zoonosis de la Dirección Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, comentó al medio que muchas de las personas que resultan infectadas terminan sufriendo síntomas graves porque no acuden inmediatamente al médico.

Sin embargo, Yamilé, una habanera de 45 años entrevistada por 14ymedio, asegura que la funcionaria no está siendo fiel a la verdad de los enfermos. Hace unos meses, cuenta, acudió al hospital porque sospechaba que había contraído la enfermedad. "Lo primero que me dijeron fue que si tenía leptospirosis iba a tener que hacer reposo y tomar mucha agua, porque medicinas no había", asegura Yamilé, mientras se cuestiona por qué las autoridades insisten en que "es culpa de las personas por no asistir a los hospitales si ni siquiera ahí hay con qué tratarlos".

"Después de pasar el susto en el hospital, donde finalmente me dijeron que no era leptospirosis lo que tenía, decidí 'hacer zafra' con los ratones"

La verdad, explica, es que "estas enfermedades, como la leptospirosis, el dengue o el cólera surgen de la poca higiene de las ciudades cubanas, donde se amontona la basura en cualquier esquina y ahí se pudre por días". Esto, añade, no solo pasa en La Habana, sino en cualquier parte del país donde "existe la misma situación de insalubridad".

"Después de pasar el susto en el hospital, donde finalmente me dijeron que no era leptospirosis lo que tenía, decidí hacer zafra con los ratones que se metían en mi casa de la calle o de los patios vecinos", cuenta la mujer. "El primer día que compré las trampas cayeron siete guayabitos. Me tenían el patio lleno de túneles para pasar de una casa a otra".

"Es que con el nivel de suciedad que hay en este país no es para menos. Las ratas deben estar de fiesta. Nuestro edificio está rodeado por cuatro basureros enormes que están a punto de darse la mano y cerrar el círculo", continúa. "Hay callejuelas poco céntricas en donde Servicios Comunales tarda a veces semanas en recoger la basura, y mientras, las plagas de cucarachas y roedores empiezan a infestar las casas. Los vendedores de trampas y venenos se van a volver ricos", refiere.

Otra preocupación ronda la mente de Yamilé, y es que desde hace meses no escucha pasar a nadie vendiendo venenos o trampas. "Antes uno escuchaba pasar a unos viejitos que vendían jeringuillas con líquidos para matar ratas o bolitas de veneno. Ahora hay que comprarlo todo por [el sitio web de clasificados] Revolico. Por ejemplo, un set de tres tiras de cartón engomado para tratar roedores cuesta más de 2.000 pesos. Eso casi nadie puede permitirse esto, pues necesitan el dinero para comer", explica.

Según la habanera, simplemente teniendo una higiene adecuada los barrios cubanos podrían librarse de la plaga de ratones, pero tampoco esto es posible, pues a las montañas de basura se suma la carencia de productos de limpieza. "Hasta los animales domésticos terminan enfermos", asegura.

"La mayoría termina muriendo porque, si no hay medicina para la gente, imagina para los animales"

"Hace un par de meses, la perrita de mi vecina contrajo leptospirosis y en la propia clínica veterinaria le comentó una trabajadora que los casos por esta enfermedad han aumentado mucho últimamente entre las mascotas. La mayoría termina muriendo porque, si no hay medicina para la gente, imagina para los animales", lamenta Yamilé. La vacuna contra la Leptospirosis en canes, apenas se encuentra en los consultorios veterinarios del país y su precio en el mercado informal es elevado, por lo que muchos dueños de mascotas descartan inmunizarlas.

Lejos de las ciudades, en los campos y almacenes de comidas, la plaga de ratones es también un problema acuciante. Así lo reconocieron en esta ocasión las autoridades de Guantánamo, que revelaron que muchos de los casos de leptospirosis de la provincia se contagiaron mientras realizaban "labores agrícolas en terrenos húmedos y altamente infestados por roedores" que ya portan la enfermedad y la transmiten por la orina u otras secreciones.

"La falta de rodenticida para la desratización, la crianza de animales en comunidades urbanas sin condiciones higiénicas, y el no uso de medios de protección en expuestos permanentes" son otras de las causas del alto índice de infección, señaló Venceremos.

Por desgracia, "el déficit de vacunas antileptospirósicas" y la "baja percepción de la población ante las condiciones de riesgo y la aparición de síntomas" hacen imposible para el sistema de Salud y Epidemiología tratar a tiempo o prevenir el aumento de los casos, reconocieron las autoridades sanitarias.

