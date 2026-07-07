Liberan a tres jóvenes detenidos en Contramaestre, pero otros menores siguen presos por sabotaje

En los días siguientes al incendio en el poblado de Maffo, en Santiago de Cuba, se desató una intensa persecución policial contra los participantes en la protesta.

El OCDH denuncia 1.949 acciones represivas en el primer semestre y Cubalex alerta sobre nuevos abusos en la prisión Kilo 8

Madrid/Tres de los jóvenes arrestados tras el incendio de la Casa Memorial Orlando Pantoja Tamayo, en Santiago de Cuba, han sido liberados sin cargos después de que los órganos de instrucción penal no encontraran pruebas de su participación en los delitos que se les imputaban. En cambio, tres menores acusados de sabotaje permanecen detenidos. La información fue dada a conocer por fuentes cercanas a Martí Noticias.

Estos arrestos se produjeron durante la represión policial que siguió a las protestas del pasado 21 de junio en el poblado de Maffo. Un incendio presuntamente intencionado consumió la casa-museo del mártir, y videos difundidos en redes sociales mostraron que, a su alrededor, se congregaron vecinos para protestar. En los días siguientes se desató una intensa persecución policial contra los participantes en la protesta, con operativos represivos y detenciones forzosas.

Los ya liberados Luis Alberto Leyva, de 20 años; Yordi Daniel Gómez Aguilar, de 21; y Ángel Luis Leyva, de 18, junto con otros cinco jóvenes –tres de ellos menores de edad–, se encontraban recluidos bajo sospecha de sabotaje en el cuartel de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba.

Según la fuente de Martí Noticias, “siguen detenidos Ander Magdiel del Toro Suárez, de 15 años; José Jorge Menéndez Vázquez, 17 años; y José Ángel Borrero, de 17 años”.

“Mientras los personeros oficiales y oficiosos del régimen dicen que quieren dialogar con Estados Unidos, para el pueblo lo que hay es hambre y represión”

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas activó el pasado 29 de junio medidas para proteger a los detenidos en Contramaestre, tras una solicitud formal presentada por la organización independiente Cubalex.

La instancia internacional expresó especial preocupación por los menores detenidos, acusados de sabotaje, por lo que exigió al Estado cubano “evaluar y revertir con urgencia la legalidad de la privación de libertad de los dos menores dos menores de 15 años”, entre otras medidas de protección en favor de los detenidos, y otorgó plazo hasta el 14 de julio de 2026 para que las autoridades cubanas respondieran oficialmente.

Este martes, en su más reciente informe semestral, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denuncia al menos 1.949 acciones represivas cometidas por el régimen cubano. “Mientras los personeros oficiales y oficiosos del régimen dicen que quieren dialogar con Estados Unidos, para el pueblo lo que hay es hambre y represión”, señala el informe.

La ONG documentó 257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales en viviendas durante ese periodo. La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara concentraron el mayor número de incidentes.

Entre los grupos que soportaron una mayor presión represiva figuran los periodistas independientes, con 91 casos registrados, según el organismo.

Entre los grupos que soportaron una mayor presión represiva figuran los periodistas independientes, con 91 casos registrados

Solo en junio, el OCDH documentó al menos 299 acciones represivas, de las cuales 47 fueron detenciones arbitrarias y 252, “otros abusos”.

“A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente”, añade.

Según el Observatorio, la mayoría de los arrestos estuvieron relacionados con protestas pacíficas motivadas por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida, “así como con el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión".

La organización también hace hincapié en los maltratos y abusos en el ámbito penitenciario, donde documentó 300 acciones represivas, “mayoritariamente contra presos políticos y de conciencia”. Además, recibió 50 denuncias de acciones dirigidas contra sus familiares.

“A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos"

Precisamente, Cubalex denunció este martes que el preso político Danisbel Labrada Morales permanece en huelga de hambre y aislado en una celda de castigo de la prisión Kilo 8, en Camagüey, donde cumple condena.

Según la organización, el recluso inició la protesta el pasado 4 de julio, después de ser esposado y trasladado por la fuerza a una celda de castigo. Cubalex señala que el preso político padece una úlcera gástrica perforada con sangrado y requiere una dieta especial, pero las autoridades penitenciarias le niegan la alimentación prescrita por un médico.

La ONG también denuncia que en ese mismo penal son recurrentes las amenazas, las represalias y otras formas de hostigamiento contra los presos políticos. Cubalex responsabiliza a la dirección de Kilo 8 de este patrón de represión y sostiene que recientemente habría ordenado a reclusos comunes introducir cuchillos y sustancias químicas en las celdas de presos de conciencia, así como agredirlos para intimidarlos e impedir que denuncien los abusos que sufren.