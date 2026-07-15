Linieros de otras provincias irán a trabajar a La Habana, mientras el oriente cubano sigue desconectado del SEN

El sistema está enlazado desde Pinar del Río a Holguín, pero solo el 24% de la población tiene luz en la capital

Madrid/El sistema eléctrico nacional (SEN) está enlazado desde Pinar del Río hasta Holguín desde aproximadamente las 11 de la noche de este martes, unas doce horas después de su más reciente caída, la tercera en ocho días y la quinta en lo que va de año. A falta de reconectar las tres provincias más orientales –Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, que operan con microsistemas–, esta ha sido la recomposición más rápida de las últimas, a pesar de que la escasez de combustible lastra el arranque.

Para enlazar el SEN se necesita –según las experiencias previas– empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo –solar, hidroeléctrica y motores de generación– para ir dando servicio a pequeñas áreas (denominadas microsistemas) que luego se van interconectando.

Esta madrugada, La Habana había recuperado las 24 subestaciones de la capital, el 100%, lo que no significa que los clientes tengan servicio. La empresa eléctrica de la provincia indicó que había servicio en 68 circuitos, que benefician a 205.125 clientes con un total de 211 megavatios, el 24% de los residentes.

En mejor situación están los 43 hospitales de La Habana y cuatro sistemas de abasto de agua con cinco impulsores

En mejor situación están los 43 hospitales de La Habana y cuatro sistemas de abasto de agua con cinco impulsores.

El ministerio de Energía y Minas confirmó que todas las unidades de Energás estaban funcionando, mientras las unidades 3 y 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y Felton 1 estaban en proceso de arranque durante la medianoche.

El ministro Vicente de la O Levy, en su comparecencia de este martes, atribuyó el nuevo incidente a oscilaciones en la red nacional que provocaron la salida de una unidad generadora, provocando un efecto dominó que desconectó varias plantas más hasta el colapso general.

El funcionario contó también que la caída del SEN provocó un nuevo salidero en la caldera de la CTE Antonio Guiteras, la principal unidad de generación del país, y que se informará en su momento de cuántos días llevará repararla.

Además, reveló que hay un aumento de las averías en La Habana por la sobrecarga que soportan los circuitos y transformadores debido a la inestabilidad del sistema.

Según explicó, se estima que unos 13.000 de los 33.000 transformadores de la capital operan con sobrecarga, por lo que este miércoles llegarán a la capital 15 brigadas de linieros de otras provincias para apoyar en la división de circuitos, ampliación de capacidades y sustitución de equipos. También se ha ordenado duplicar la producción local de la fábrica de transformadores para garantizar el suministro de componentes.

También se ha ordenado duplicar la producción local de la fábrica de transformadores para garantizar el suministro de componentes

A finales de junio, Edier Guzmán Pacheco, director de generación térmica de la empresa estatal, presentó el cronograma de incorporación de varias unidades termoeléctricas en julio para "enfrentar el verano con mejores niveles de generación".

La primera en entrar debía ser la unidad 5 de Mariel, este 1 de julio, para, a continuación, incorporarse a la lista la unidad 6 de 10 de Octubre, en Nuevitas, el 8 o el 9 de julio; la 6 de Mariel, el 15; la 3 de La Habana, el día 20; y la 5 de Renté, el 26.

De cumplirse el plan, se habrían recuperado 400 MW este mes, pero el funcionario advertía: “No debe sumarse de forma estrictamente aritmética a la capacidad actualmente disponible, ya que el Sistema Eléctrico Nacional permanece en constante operación y existe el riesgo de que surjan nuevas averías en otras unidades”.

Llegados al ecuador de julio, el resultado son tres caídas generales del sistema y la extraña percepción de que seguirá ocurriendo, a la vez que cada vez importa menos. "Al paso que van –ironizaba en redes un cliente de la UNE– harán programaciones para la caída del SEN".