Casi 24 horas después de la caída, el sistema eléctrico solo está enlazado desde La Habana a Sancti Spíritus

En la Avenida 23 de La Habana no había electricidad este martes pasadas las 11 de la mañana.

El debate sobre la "necesidad de poner fin al bloqueo" de EE UU ya ha comenzado en la Asamblea General de Naciones Unidas

La Habana /Madrid/La Asamblea General de la ONU vive este martes el debate promovido por la Cancillería cubana sobre la 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de EE UU a Cuba', una sesión urgente ante la “urgencia y gravedad de la situación actual” y que, casualmente, ha coincidido con un nuevo colapso del sistema eléctrico nacional (SEN). Antes de comenzar, EE UU ha presentado su objeción a que la cita se celebre y ha esgrimido como argumento el previsto por el Departamento de Estado de que el encuentro tiene un fin propagandístico. El debate ha salido adelante en una votación con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones.

A la misma hora en que los representantes de los Estados miembros tomaban asiento, los trabajadores de la Unión Eléctrica pelean por interconectar el SEN, pero la debilidad es tan alta que aun donde se va recuperando la corriente hay que racionarla de manera radical. Es el caso de Villa Clara, donde la disponibilidad es apenas de 38 megavatios, motivo por el que solo hay servicio en 28 circuitos estratégicos, según contó Yadier Ruiz, director del despacho de carga en la provincia. Todos ellos están ubicados en Santa Clara, Sagua la Grande, Camajuaní, Manicaragua y Cifuentes. El resto, completamente a oscuras.

La noticia de que el SEN está conectado desde Mariel a Sancti Spíritus, divulgada en la revista Buenos Días por el director a nivel nacional, Félix Estrada Rodríguez, queda opacado por esa realidad. El servicio se va uniendo poco a poco, pero la escasez es alarmante y la población no distingue en absoluto si el apagón es por la caída del sistema o porque ese es ya el estado natural de las cosas.

"Intentaremos de manera paulatina, y siempre que sea posible, ofrecer servicio a un mínimo de circuitos residenciales con más horas en apagón"

"Intentaremos de manera paulatina, y siempre que sea posible, ofrecer servicio a un mínimo de circuitos residenciales con más horas en apagón", afirmó en la emisora villaclareña CMHW Yadier Ruiz, pero la maniobra, dijo, es "muy compleja" por el elevado déficit de electricidad y la cantidad de termoeléctricas en avería o mantenimiento.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo en redes sociales que en estas primeras horas de la mañana, “con el sistema eléctrico enlazado desde La Habana hasta Sancti Spíritus e iniciado el arranque de las unidades de la CTE Céspedes, la prioridad es llegar a Felton y continuar".

Las provincias centrales también han avanzado muy lentamente durante el día la mañana. Cienfuegos tiene 16 circuitos operando, "con el objetivo de restablecer en primer orden el bombeo de agua que abastece a los hospitales". Mientras Camagüey también ha conseguido dar energía a la principal fuente de abasto de agua, el servicio de Etecsa y los hospitales.

La Empresa Eléctrica de esta provincia explicó que los microsistemas, "al ser pequeños sistemas que operan a través de generación distribuida, carecen de una regulación óptima en sus parámetros. Por esta razón, advirtieron que "en ocasiones, después de haber sido restablecido algún circuito, puede ser afectado nuevamente por manipulaciones o por aumento de la carga".

El mayor drama se observa nuevamente en el oriente cubano, donde la precariedad es extrema. Granma ha podido solo generar 7 MW en un microsistema, con el que apenas hay servicio para el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, el Hospital Infantil Jimmy Hirzel, y el tramo de la zona de Amado Estévez, que da energía al propio despacho de carga y la gerencia de Etecsa, con el fin de organizar las operaciones.

Las Tunas padece una situación similar, aunque ligeramente mejor. Por el momento tiene 12 MW en su microsistema, que dan servicio a los centros de salud de la ciudad cabecera y el hospital de Puerto Padre.

En principio, la mejor situación se vive en La Habana, donde se encuentran disponibles 290,5 MW y hay 145 circuitos de distribución. Esto beneficia teóricamente a 438.816 clientes, el 51% del total de usuarios en la ciudad. Pero la realidad es que hay poca iluminación y, mucho menos, conexión a internet.

Miguel Díaz-Canel señaló en redes sociales que “mientras EE UU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la Unión Eléctrica se moviliza para revertir la caída del SEN”.

“Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida”, añadió.