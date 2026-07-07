La reconexión del sistema en Cuba se complica por la falta de combustible

A las ocho de la noche, estaban funcionando cinco turbinas de gas en la planta de Energás de Boca de Jaruco, Mayabeque.

A las ocho de la noche, menos del 6% de habitantes de La Habana tenía luz

La Habana/Madrid/Poco antes de las tres de la tarde, la habanera Lisette escribía a su prima: “Acaban de poner la electricidad en Luyanó”. Su pariente, residente en Nuevo Vedado, aún no tenía electricidad, como la mayor parte del país, luego del tercer colapso total del sistema eléctrico nacional (SEN) del año, hacia las 12 del mediodía de este jueves.

No fueron muchos, pues, los que pudieron ver al director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, detallar en el Noticiero Estelar los esfuerzos por conectar “microislas”, esos sistemas que se arrancan de manera independiente con energía solar, hidroeléctrica o motores de generación para llevar electricidad a pequeñas áreas y que luego se entrelazan, permitiendo prender las centrales térmicas productoras de electricidad hasta lograr la reconexión total. Según dijo el funcionario, este trabajo –que en anteriores ocasiones ha llevado varios días–, está siendo más difícil de lo habitual por la falta de combustible.

Para esa hora de la noche, se había restablecido el servicio en La Habana apenas a 48.252 personas, el 5,6% de los clientes de la capital

Para esa hora de la noche, se había restablecido el servicio en La Habana apenas a 48.252 personas, el 5,6% de los clientes de la capital. A decir de Guerra, estaban funcionando “cinco máquinas de Energás” –cinco turbinas de gas en la planta de Boca de Jaruco, Mayabeque–, proporcionando energía a una parte de La Habana y de Mayabeque. Esto permitió llevar ya energía a una unidad de la central termoeléctrica de Mariel y a otro bloque de Santa Cruz del Norte.

Había sido muy importante en esa labor, explicó el director de Electricidad, “la participación del sistema de acumulación de energía a través de baterías” que tienen en el municipio del Cotorro, “que permiten regular la frecuencia” del microsistema.

En el centro del país se trabajaba para llegar con energía a Energás Varadero y a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, pero “las condiciones climatológicas en Matanzas” no habían permitido aún “ir a la velocidad que queríamos”. Como “más compleja” definió Guerra la situación en el resto de la Isla, “porque no tenemos combustible en la generación distribuida que permita, como en otras oportunidades, hacer los microsistemas”.

La prensa estatal de Villa Clara y de Sancti Spíritus han aportado detalles sobre la reconexión en estos territorios. Desde el primero, las autoridades aseguraron que en ningún momento se ha cortado el servicio para la red hospitalaria, pero lamentaron los problemas que están teniendo en la reconexión.

"Mientras EE UU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la UNE se moviliza para revertir la caída del SEN"

Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, dijo que la hidroeléctrica de Hanabanilla, Qcon capacidad de 14 megavatios (MW), se mantiene fuera de servicio debido a una tormenta eléctrica que afecta la zona y ha provocado varios disparos en el sistema". En Sancti Spíritus, indicaron, “todos los centros vitales están operando con sus grupos electrógenos de emergencia, aunque sin enlaces en microsistema”.

Sobre el colapso del sistema, el mandatario Miguel Díaz-Canel culpó al vecino del norte: “Mientras EE UU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la UNE se moviliza para revertir la caída del SEN. Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida”, expresó en sus redes sociales.

Aún no hay explicación de las autoridades a la caída total del sistema, la tercera en lo que va de 2026 y la octava desde finales de 2024. Las anteriores, ocurridas casi consecutivamente, el 16 y el 21de marzo, respectivamente, tuvieron como origen la salida de la CTE Antonio Guiteras, en Matanzas, la más importante del país, del sistema nacional. Desde el viernes, cuando ocurrió la última avería de la central, que se unía a los otros bloques fuera de servicio, se veía venir la situación.

Gran parte de la población, en cualquier caso, ni siquiera había advertido este colapso del SEN. En varios municipios habaneros, por ejemplo, los vecinos acumulaban ya más de 20 horas de apagón.

La incidencia, ocurrida a cinco días del quinto aniversario de las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, dejó en una cruel ironía las palabras pronunciadas el pasado martes por Edier Guzmán Pacheco, director de generación térmica de la UNE, quien aseguró que el mes de julio, con la incorporación de varias unidades termoeléctricas al sistema, sería mejor.