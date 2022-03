Se mantienen las protestas alrededor del consulado de Panamá en La Habana

Tres semanas después del caos generado por el anuncio de que la Embajada de Panamá comenzaría a exigir visado de tránsito a los cubanos, vuelven a aglomerarse cientos de personas en el lugar.

Al igual que pasó en aquellos días, las inmediaciones están este miércoles custodiadas por un fuerte operativo policial, esta vez mucho más amplio. La calle 7.ª, por ejemplo, está cerrada con vallas y no dejan pasar ni transeúntes ni vehículos, y agentes tanto uniformados como de civil custodian cuadra por cuadra.

Los principales afectados eran los que habían solicitado el trámite pero no habían sido llamados a pesar de su viaje inminente, y muchos cargaban incluso sus maletas. Los testigos refieren a 14ymedio que el mismo jaleo se formó ayer.

"Supuestamente nos llamaban de un teléfono fijo de la embajada para que vengamos a recoger el visado, pero no confiamos", explicaba a este diario una mujer que ha tenido que cambiar su pasaje por la aerolínea Copa –que viaja a Managua con escala en Panamá– tres veces desde enero. Otra afectada contó que, hasta ahora, ha perdido 800 dólares por cancelar sus boletos. "Hay gente de todas partes del país aquí", contaba.

La decisión de Panamá de establecer el visado de tránsito para los cubanos, anunciada el pasado 8 de marzo, originó fuertes protestas entre quienes ya tenían su boleto comprado y no podían cambiarlo a menos que perdieran su dinero.

Luego de tres días plantados frente al consulado panameño en La Habana, cientos de afectados lograron que eximieran de visado a los que viajaban hasta el 16 de marzo. Sin embargo, los que lo harían entre ese día y el 30, tendrían que reprogramar su vuelo, aseguraron los funcionarios que atendían a la multitud. El costo del visado es de 50 dólares y da derecho a permanecer 24 horas en tránsito.

No tendrían ningún problema todos aquellos que viajaran a partir del 31 de marzo, siempre que, advirtieron, presentaran su solicitud al menos 15 días hábiles antes de la salida de su vuelo.

Así lo hicieron los que esperaban este miércoles, pero muchos de ellos no fueron llamados. Uno de los agentes de la Seguridad del Estado, vestido de civil, encargado de leer la lista, aseveró que quien no estuviera en ella, era "porque no fue aprobado".

La lista era leída en un lugar apartado a la embajada, a unas siete cuadras, en la calle 26 entre 31 A y 33. Los suertudos entraban a la sede diplomática; los que no, se comían las uñas, anhelando oír su nombre en la próxima.

"¿Pero qué voy a hacer? ¿A qué hora yo voy a ir para mi casa para viajar mañana?", clamaba una mujer residente en Pinar del Río a uno de los policías que controlaban la situación. "Nosotros no queremos problemas con ustedes, nosotros lo que queremos es que nos entiendan", continuó la mujer, a lo que el agente contestó, de mala forma: "Problemas con nosotros ustedes no van a tener, porque al mínimo problema que tengan, la cargamos y nos la llevamos detenida".

La mujer arremetió: "¿Vio que nosotros no podemos ni siquiera hablar, ni reclamar ningún derecho, porque enseguida nos cargan y nos llevan?", y otra afectada secundó, replicando al policía: "Te vas a tener que llevar a todos los que estamos aquí, busca el camión, porque de aquí no se va a ir nadie".

Sin mediar ninguna otra palabra, el oficial se llevó a esta mujer, que nunca volvió a la aglomeración.

La multitud empieza a originar también fuertes quejas entre los vecinos, habitantes de uno de los barrios más acomodados de la capital, donde se hallan mansiones expropiadas a acaudaladas familias después de la Revolución.

Una de estas vecinas salió de su casa y pidió a la Policía que dispersara a la multitud, no sin aclarar que ella era "afectada también", que "tenía pasaje" para el mes que viene, pero que no quería "ese tumulto" en su puerta.

Por otro lado, dada la ingente cantidad de peticiones de cubanos que utilizan Panamá como escala hacia otro país, principalmente Nicaragua, la embajada anunció el pasado viernes la implementación de un nuevo sistema para solicitar cita para la visa de tránsito.

Sin embargo, y era otra queja este miércoles entre los plantados frente a la sede diplomática, la web no se puede abrir desde Cuba.

En cualquier caso, advertía el Consulado panameño en un post informativo, solamente las personas con boletos confirmados entre el 15 y el 21 de abril próximos podían Ilenar el formulario habilitado, y que los que tuvieran vuelos posteriores debían esperar. "Una vez Ilene el formulario recibirá un correo confirmando sus datos y posteriormente un segundo correo con la fecha de su cita", informaban.

Ese mismo viernes, informó CiberCuba, ya hubo protestas por el nuevo sistema. "La nueva es que te dan una fecha para una cita electrónica y solo cogen 500 personas. Los que no pueden ir tienen que reprogramar otra vez", declaró un afectado a ese diario independiente, que confirmó que este lunes, cuando la sede diplomática abrió su página web para dar el nuevo servicio, recibieron en una hora las 500 primeras inscripciones.

Un funcionario explicó entonces ante los reunidos que el Consulado de Panamá solo atendería un centenar de casos diarios. El número de personas congregadas este miércoles casi cuadruplica esa cifra.

Aunque la mayoría entendía el porqué de la situación –consecuencia del éxodo masivo provocado por el régimen de Daniel Ortega, en connivencia con La Habana, de no pedir visado a los cubanos en su territorio–, algunos ofrecían explicaciones rocambolescas.

La culpa era, decía una joven de unos 30 años, del Gobierno de Estados Unidos, "que está presionando para que no dejen salir a la gente". Otro afectado de unos 50 años, clamaba: "¡Tienen que hacer algo, que expulsen al embajador de Panamá!", a lo que un joven que demostraba estar más informado contestaba, por lo bajo: "Este seguro que nunca ha pedido que expulsen a Díaz-Canel de su cargo".

