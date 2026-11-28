Bajo el sol de noviembre, los uniformes del personal sanitario se recortan contra las fachadas desconchadas de la ciudad, bordean los charcos de aguas albañales y esquivan los desniveles de las aceras.

Los salarios del personal sanitario no alcanzan para costear el transporte entre sus viviendas y los centros de salud

Matanzas/La bata blanca, que durante décadas abrió puertas y despertó admiración en Cuba, no consigue detener un triciclo en las calles de Matanzas. Bajo el sol de noviembre, los uniformes del personal sanitario se recortan contra las fachadas desconchadas de la ciudad, bordean los charcos de aguas albañales y esquivan los desniveles de las aceras. Algunos llevan una mochila a la espalda y otros aprovechan el trayecto para hacer alguna compra, como el médico que anda con un pequeño racimo de plátanos en la mano.

“¿Quién me iba a decir que después de dos misiones internacionalistas tendría que caminar media ciudad hasta mi casa porque no me alcanza el dinero para coger un triciclo?”, cuestiona Fabián que acaba de salir de una guardia de 24 horas y tiene por delante más de tres kilómetros hasta su vivienda, en el barrio de Simpson: “Los zapatos no me duran seis meses, pero hay que elegir entre darle de comer a mi familia o andar con las suelas desgastadas”.

“¿Quién me iba a decir que después de dos misiones internacionalistas tendría que caminar media ciudad hasta mi casa porque no me alcanza el dinero para coger un triciclo?”

Su bien ganado prestigio profesional termina a las puertas del hospital. Una vez en la calle, es un matancero más que debe hacer malabares con los 7.000 pesos que cobra al mes. Un taxi colectivo desde el Hospital Faustino Pérez hasta Peñas Altas cuesta 500 pesos. Catorce viajes bastarían para evaporar su salario.

La estrechez económica le recuerda sus tiempos de recién graduado, cuando se apostaba al borde de la carretera a esperar que algún chofer se apiadara de él. “Después de 26 años de desempeño profesional, continúo sin tener en qué moverme, saliendo de casa una hora antes para subir la loma del Parque René Fraga y llegar a tiempo para atender a los pacientes que no tienen culpa de mis carencias”, asegura.

Los sanitarios, supuestamente entre los sectores priorizados, han terminado dependiendo de sus piernas. / 14ymedio

En septiembre de 2025, según cifras divulgadas por el periódico oficial Girón, apenas 63 de los 129 ómnibus de la provincia estaban operativos. En febrero de este año, las autoridades reconocieron la paralización del transporte urbano e intermunicipal por falta de combustible. Los sanitarios, supuestamente entre los sectores priorizados, han terminado dependiendo de sus piernas.

Mientras en La Habana el servicio de ómnibus Transmed es exhibido por el Gobierno como un logro, Mayra camina varias cuadras desde el policlínico de la calle Contreras hasta la parada del Viaducto, en busca del transporte más barato.

“Cuando abro la puerta de mi casa con los pies adoloridos, lo primero que veo es el título de Licenciada en Enfermería colgado en la pared de la sala y me pregunto si ha valido la pena tanto sacrificio”, comenta a este diario la también profesora.

“Cuando abro la puerta de mi casa con los pies adoloridos, lo primero que veo es el título de Licenciada en Enfermería colgado en la pared de la sala y me pregunto si ha valido la pena tanto sacrificio”

Dos semanas y media después de cobrar, Mayra debe regresar a pie a su vivienda en el barrio de La Playa. Lo hace tras ocho horas de trabajo, entre la atención a los enfermos durante la mañana y las clases que imparte por las tardes.

“Los jefes de Salud Pública sí tienen los carros a su disposición para moverse a donde ellos quieran. La crisis de combustible es para nosotros, los simples mortales, a quienes nos dan una palmadita en el hombro y tenemos que seguir andando como podamos”. Cerca de la jubilación, preferiría caminar por prescripción médica y no por imposición de su bolsillo.

Los rostros juveniles también abundan entre las batas blancas que recorren la ciudad. Llevan mochilas, conversan y todavía encuentran motivos para reírse durante la caminata.

Los rostros juveniles también abundan entre las batas blancas que recorren la ciudad. Llevan mochilas, conversan y todavía encuentran motivos para reírse durante la caminata. / 14ymedio

“Si no tengo el dinero en mano, ni el carné de la universidad ni el uniforme me sirven para montarme en la guagua”, explica Abdiel, estudiante de segundo año de Ciencias Médicas y empleado nocturno de una cafetería. Vive en Carbonera, a unos 15 kilómetros de distancia, y dispone de apenas tres mudas de ropa, gasta 2.000 pesos semanales en pasajes, sin contar sus desplazamientos dentro de la ciudad.

Lo mismo trepa por la baranda de un camión que le hace señas a un auto estatal. Los lunes y los viernes son los peores días y, después de las tres o las cuatro de la tarde, las tarifas suben.

“Los estudiantes que vivimos lejos pasamos mucho trabajo para llegar a la escuela. La cosa está dura”, recalca.

En la ciudad de los puentes, donde cada cuesta obliga a calcular las fuerzas que quedan, la formación universitaria, las misiones internacionalistas y los años de experiencia pesan menos que un billete de 500 pesos. La potencia médica cubana tiene las suelas rotas.