Matanzas recibe otro cargamento de la ayuda humanitaria de EE UU a través de Cáritas Cuba

El primer cargamento destinado a la Diócesis de Matanzas fue recibido por el obispo Juan Gabriel Díaz Ruiz, y la directora de Cáritas en ese territorio, María de los Ángeles Castelo.

El paquete va a 700 familias de las 2.100 identificadas como vulnerables por la organización

La Habana/Un donativo de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de Estados Unidos arribó este miércoles a la provincia de Matanzas para su distribución, inicialmente, a 700 de las 2.100 familias vulnerables seleccionadas, informó la organización católica Cáritas Cuba.

El primer cargamento destinado a la Diócesis de Matanzas fue recibido por el obispo Juan Gabriel Díaz Ruiz, y la directora de Cáritas en ese territorio, María de los Ángeles Castelo, a su llegada al aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, de Varadero.

Voluntarios parroquiales de Cáritas identificaron y coordinaron la entrega de la donación para las familias más necesitadas en la Vicaría Nuestra Señora de la Caridad que abarca comunidades de las localidades Unión de Reyes, Bolondrón, Güira, Juan Ávila, Alacranes, Puerto Rico, Bermejas, Cabezas, entre otras, según detalla el texto divulgado en las redes sociales.

Voluntarios parroquiales de Cáritas identificaron y coordinaron la entrega de la donación para las familias más necesitadas

Los beneficiados fueron seleccionados según los criterios de los donantes que parten de la inseguridad alimentaria y dificultades para el acceso al agua, señaló.

Asimismo detalló que tienen prioridad a los adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad o encamados, enfermos crónicos, mujeres embarazadas o lactantes, así como los niños menores de cinco años.

Se prevé que 18.200 núcleos familiares de la Diócesis de Matanzas reciban los módulos del donativo, que incluyen una caja de productos alimenticios de primera necesidad y una caja de artículos esenciales de aseo personal.

Cáritas ha señalado que estos donativos forman parte de los 60 millones de dólares que la Iglesia Católica cubana canaliza dentro del fondo de asistencia humanitaria de 100 millones, aprobado por el Gobierno de Estados Unidos para apoyar al pueblo de Cuba.

El primer cargamento de 18 toneladas llegó a La Habana el pasado julio, y le han seguido otros con destino a comunidades parroquiales de las provincias centrales Villa Clara y Cienfuegos, en septiembre.

Desde principios de octubre también han recibido los envíos las Diócesis de Camagüey y la parroquia Gaspar en Ciego de Ávila.

El Departamento de Estado de EE UU anunció en mayo una ayuda por valor de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables".

Las condiciones ya se habían negociado en el anterior paquete de ayudas enviado por EE UU después del paso del huracán Melissa en octubre de 2025

Las condiciones ya se habían negociado en el anterior paquete de ayudas enviado por EE UU después del paso del huracán Melissa en octubre de 2025. Washington y La Habana acordaron que fuera la Iglesia quien canalizara estos donativos y los distribuyera, aunque la propia organización ha alegado tener dificultades por el bloqueo petrolero y ha llegado a admitir que tuvo que coordinarse con el Gobierno para enviar por barco cargas a Santiago de Cuba.

La llegada de los donativos tiene lugar en un momento de elevada confrontación verbal entre La Habana y Washington, considerado como el de mayor tensión de sus controvertidas relaciones en décadas.

Además, la situación se enmarca en la profunda crisis económica que padece la Isla desde hace seis años, agravada por la pandemia, las fallidas políticas nacionales y las sanciones estadounidenses, que han provocado escasez de alimentos, combustible y medicinas, una inflación galopante, prolongados apagones y una creciente dolarización.

A ello se ha sumado desde enero la política de "máxima presión" aplicada por Washington con un cerco petrolero y medidas secundarias a partir de mayo contra sectores vitales que han reforzado la crisis económica y energética en la isla.