Medicamentos de Brasil y 106 toneladas de carne en conserva del PMA: más donaciones para Cuba

La OPS dio a conocer la entrega de medicamentos para la tuberculosis, para tratar aproximadamente a 1.000 pacientes

La Habana/Las donaciones siguen siendo el único recurso para dar un leve respiro a Cuba. Este lunes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a conocer la entrega de medicamentos para la tuberculosis donados por Brasil, para tratar aproximadamente a 1.000 pacientes.

El anuncio se dio en un acto oficial, en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana, al que asistieron funcionarios del Ministerio de Salud Pública, representantes diplomáticos brasileños y autoridades de la OPS. Durante el encuentro, las autoridades cubanas prometieron garantizar la adecuada distribución y uso de los medicamentos donados, que beneficiarán a los servicios de salud en otros centros del país.

Aunque la tuberculosis es una enfermedad de baja incidencia, con aproximadamente seis casos por cada 100.000 habitantes, se han reportado numerosos contagios y muertes en centros penitenciarios del país. Apenas el 11 de abril, el preso común Alfredo Poll Imber, de 50, murió por este padecimiento bajo custodia estatal en la Prisión Provincial de Guantánamo.

Cubalex denunció la muerte de ocho presos en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, por desnutrición y tuberculosis

En marzo de 2025, Cubalex denunció la muerte de ocho presos en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, por desnutrición y tuberculosis. El centro de asesoría legal indicó en ese entonces que Boniato es un centro de reclusión donde “el abandono, la insalubridad y la falta de atención médica siguen cobrando vidas”. Dos años antes, un brote obligó al personal de la prisión del Combinado del Este, en La Habana, a poner en cuarentena a parte de los reclusos.

Esta ayuda de Brasil se suma a la que entregó en agosto del año pasado. Entonces, mandó medicamentos combinados para el tratamiento de la tuberculosis en niños. De acuerdo con un reporte de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), el donativo beneficiaría la atención médica infantil en las provincias de La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba.

En cuanto a las donaciones en el sector alimentario, este lunes, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP) entregó 106 toneladas de carne en conserva en la provincia de Villa Clara, con el objetivo de complementar la dieta de más de 8.500 personas en situación de vulnerabilidad que son atendidas en 130 comedores del sistema de atención a las familias.

Este lunes, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP) entregó 106 toneladas de carne en conserva

La proteína, informó la ACN, será añadida a una canasta básica proporcionada por el propio programa, compuesta por arroz, aceite y chícharos, lo que evidencia las dificultades del Estado para garantizar proteínas de origen animal dentro de la asistencia social regular.

La donación, financiada por el gobierno de Canarias y ejecutada junto al Ministerio de Comercio Interior y el gobierno provincial, se suma a otras ayudas alimentarias externas que sostienen parcialmente un sistema social cada vez más deteriorado, como las 15.000 toneladas de arroz llegadas el domingo al país.

En abril pasado, el gobierno de Canarias también realizó un donativo como parte del Programa Mundial de Alimentos. En ese entonces, anunció la donación de 75 toneladas de pollo enlatado, también para la población de Villa Clara, y con anterioridad ya había enviado 48 toneladas de pollo congelado y 5,5 toneladas de pollo enlatado a ese mismo programa.