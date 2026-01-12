En medio de la escasez de combustible, Cuba niega la suspensión de actividades

Antes de la detención de Nicolás Maduro y la pausa del flujo del petróleo venezolano a la Isla, la escasez de combustible ya era una constante

En un comunicado presuntamente de Presidencia que se viralizó en redes sociales, se decía que estas medidas se adoptaban “ante la escalada de acciones hostiles de Estados Unidos”

La Habana/El Gobierno desmintió este domingo los rumores sobre la suspensión de todas las actividades laborales y sociales a partir de este lunes en la Isla. En una escueta nota informativa, Presidencia señaló que la información que se le atribuía, y que se regó como la pólvora en redes sociales horas antes, no era cierta y llamó a informarse “por los canales oficiales”.

La comunicación negada, que estaba encabezada con la frase “Presidencia de Cuba, comunicado oficial”, aseguraba que quedaban “suspendidas todas las actividades que no sean consideradas de prioridad nacional”. El texto agregaba que las entidades estatales y empresas funcionarían “únicamente con el personal imprescindible para garantizar los servicios esenciales y la continuidad de las actividades estratégicas”.

Más adelante se señalaba que tampoco habría clases “en todos los niveles educacionales (primaria, secundaria, preuniversitario, universidades y formación técnica) hasta nuevo aviso”.

Con un lenguaje cercano al tono de las comunicaciones oficiales, la supuesta información de la Presidencia afirmaba que estas medidas se adoptaban “ante la escalada de acciones hostiles del gobierno de Estados Unidos” y exhortaba a los cubanos a “mantener la calma y la unidad”.

Al desmentido de la Presidencia se sumaron algunos ministerios, como el del Trabajo y el de Educación, y su difusión contó con todo el aparato de los medios estatales, a través de sus páginas de internet como en redes sociales.

En Cubadebate, muchos lectores respondieron a la nota y señalaron que entre la comunidad cubana en el exterior había zozobra debido a ese comunicado. No obstante, el foro fue aprovechado y entre los comentarios hubo quien preguntó sobre cuándo se daría información sobre la distribución de balitas de gas licuado en los puntos de venta. “La electricidad sigue afectando fuertemente en las provincias”, señaló un usuario llamado El avileño.

Este falso comunicado se registra en medio de una nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al régimen castrista. El mandatario republicano dijo este domingo que Cuba debe “alcanzar un acuerdo” con Washington o enfrentar la ruptura definitiva de los lazos económicos que han sostenido a la Isla durante décadas. A través de su red social Truth Social, agregó que “¡no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”, en alusión directa al flujo de crudo y recursos que durante años Venezuela suministró a La Habana.

La escasez de combustible empieza a notarse, pese a todo, no solo en el déficit de generación eléctrica. La mayoría de las gasolineras de La Habana no despachan ya, como contó este domingo 14ymedio. En Habana del Este solo 11 gasolineras ofrecían servicio; otras 10 estaban completamente desabastecidas. En el oeste de la capital, el viernes habían cerrado siete servicentros.

La incertidumbre sobre los envíos de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero, ha tensado aún más una cotidianidad que ya estaba de por sí marcada por la escasez.

Otra consecuencia por la falta de combustible se vivió la semana pasada también en la capital. Las afectaciones las sufrieron cientos de habaneros luego de que casi la totalidad de microbuses GAZelle que operan en La Habana se encontraban parados. Autoridades informaron el miércoles pasado de que “solo un grupo pequeño” de gacelas estaba en funcionamiento y “las pocas que están operativas no podrán realizar la totalidad de los viajes planificados”. La incertidumbre era total, pues el comunicado agregaba que la falta de transporte estaría vigente “hasta que el combustible lo permita”.