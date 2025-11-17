Más de medio millón de cubanos sigue sin luz desde el huracán Melissa, hace 19 días

Fotografía aérea del 7 de noviembre de 2025 que muestra viviendas destruidas por el paso del huracán Melissa en Santiago de Cuba.

La provincia de Santiago de Cuba es la más castigada, con casi la mitad de sus residentes sin corriente

La Habana/El Gobierno cubano reconoció este lunes que más de medio millón de personas en el país siguen sin luz a causa de Melissa, el huracán que azotó hace 19 días el extremo oriental de la Isla.

El Ministerio de Energía y Minas actualizó en redes sociales los porcentajes de clientes que ya han recuperado la conexión eléctrica en las cinco provincias afectadas por este potente huracán que tocó tierra como categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

Así, la recuperación habría llegado al 100% de los clientes en la provincia de Las Tunas, pero sólo al 58% de los de Santiago de Cuba, la región más castigada. En medio se situarían las provincias de Holguín (91%), Granma (95%) y Guantánamo (99%).

Comparando esas tasas con las estadísticas de población de la Oficina Nacional de Información y Estadística (Onei), se desprende que –de forma aproximada– quedan aún unas 526.000 personas afectadas por las roturas de líneas de distribución que provocó el huracán. De ellos, unos 399.00 residen en Santiago de Cuba, por los aproximadamente 85.500 de Holguín, los alrededor de 37.500 de Granma y unos 4.500 en Guantánamo.

Melissa, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) provocó "cuantiosos daños" materiales, según el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha difundido un recuento final de las afectaciones.

Los principales daños se concentran en las viviendas (unas 90.000), los cultivos (al menos 100.000 hectáreas) y la infraestructura pública, de centros médicos (600) a escuelas (2.000), pasando por el Sistema Energético Nacional (SEN).

La reparación de las líneas, sin embargo, no significa que automáticamente vuelva la corriente a los clientes, ya que Cuba sufre una grave crisis energética y el SEN es incapaz de forma regular de producir la electricidad que demandan los hogares y la economía.

El déficit máximo previsto a diario para el horario pico rondaba el 50% de la demanda en las últimas semanas, por los estragos de Melissa y la crisis energética nacional.

Estos días, por si fuera poco, las intensas lluvias han seguido castigando la zona. La madrugada del sábado, por ejemplo, la ciudad de Baracoa, en Guantánamo, se desbordó de nuevo el río Miel, afectando barrios enteros. Las imágenes compartidas por varios usuarios muestran viviendas con el agua al nivel de las ventanas, personas sumergidas hasta la cintura, calles que se transforman en corrientes de agua y fango y familias que intentan salvar lo poco que tienen.

La semana pasada, miles de vecinos tuvieron que ser evacuados en Moa y Sagua de Tánamo, Holguín, luego de la crecida súbita de los ríos cercanos.