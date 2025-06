Mejora la calidad de los autos gracias a las importaciones, pero hay más accidentes mortales

Madrid/Las muertes en carretera aumentaron con fuerza en abril y mayo en Cuba, según los últimos datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, que expuso este lunes su plan para reducir la siniestralidad en el verano. Hasta el 1 de junio, 290 personas fallecieron en accidentes de tránsito en la Isla, 117 más que a finales de marzo, cuando los decesos eran 173. Los datos del primer trimestre dejaban un promedio de 39 víctimas mensuales, pero con los números actuales, la cifra sube hasta 58.

En ambos meses hubo días feriados, coincidiendo con la Semana Santa y el Primero de Mayo, lo que aumenta la movilidad. Sin embargo, el coronel Rodríguez Fernández, que informó este lunes de la última actualización de datos, dijo que hubo menos accidentes que en el mismo período del año anterior, 3.035 frente a 3.197. También, agregó, hubo 2.670 lesionados, menos que hasta junio de 2024, aunque no aclaró cuántos.

Si se comparan los datos de Cuba con los de España, donde también hay días de vacaciones por los mismos motivos que en la Isla, se advierte aún más la peligrosidad de las vías nacionales. Hasta mayo incluido, fallecieron 428 personas en accidentes de tránsito en el país europeo, que tiene una población de 49,1 millones de personas, el quíntuple que la cubana.

Las autoridades recordaron que motos y ciclomotores, cuyo número aumentó un 1% con respecto al año pasado, son los vehículos más peligrosos. Los atropellos son la segunda causa más frecuente en mortalidad, con un 23%. Además, cada cinco accidentes hay una víctima mortal. No obstante, a la cabeza de las causas para la alarmante siniestralidad, los agentes vuelven a colocar el factor humano, ya sea por falta de atención a la vía, exceso de velocidad, ingesta de alcohol o desperfectos técnicos del vehículo.

Las provincias con más accidentes fueron La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Villa Clara, Pinar del Río y Artemisa.

En 2023, gracias a la concesión de licencias de exportación de vehículos estadounidenses a Cuba –una exención al embargo decretada por la Administración del ex presidente Joe Biden–, miles de vehículos en buenas condiciones (nuevos o de segunda mano) comenzaron a llegar a la Isla procedentes del país vecino. El número es un misterio, ya que solo están disponibles las cantidades de dinero. De acuerdo con los datos de CubaTrade, ese primer año las compras totales –principalmente realizadas por o para dueños de mipymes– ascendieron a 9.824.627 dólares en vehículos diversos. La cifra se disparó enormemente en 2024, cuando alcanzó los 64.747.001, un total de más de 74,5 millones de dólares, incluyendo autos de lujo como Mercedes y Tesla.

Durante el mandato de Donald Trump las cosas no han cambiado demasiado y las ventas han seguido creciendo, aunque más moderadamente. Según las últimas cifras, que incluyen hasta abril de 2025, el volumen total llegó a los 84 millones de dólares, es decir, aproximadamente 10,5 en cuatro meses.

Esta mejoría no ha contribuido a aliviar las muertes y no es de extrañar, ya que sigue ahí uno de los más graves problemas: el estado de las carreteras. El pasado mes de mayo, en una nota del diario oficial Granma se reconocía que más de un 70% de la red vial muestra un “acelerado deterioro” o, dicho de otro modo, apenas el 29% del trazado califica como “bien”. De hecho, según datos de 2024 ofrecidos por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, de los 1.109.298 metros cuadrados de vía afectados por baches, se repararon solo 247.359. La crisis de materias primas y combustibles están entre las principales causas de tal situación.

Ya lo había advertido el primer ministro, Manuel Marrero, días antes, cuando alertó de que la Isla no tiene condiciones ni combustible para algunos de los vehículos que estaba llegando: “Hay unos carros que están entrando que realmente no son compatibles con la sociedad nuestra, no son necesarios, y tenemos que acotar la cantidad en función de los intereses del país”, advirtió. A pesar de esto, las autoridades atribuyen solo un 8% de los accidentes de tránsito al estado de las carreteras.

Solo en la última semana, dos accidentes graves han dejado seis víctimas mortales. El primero de ellos ocurrió el pasado jueves, cuando chocaron un auto particular y un ómnibus escolar en la zona de La Campiña, en el tramo de carretera comprendido entre El Majá y Taguasco, en la provincia de Sancti Spíritus. Dos personas perdieron la vida en el suceso.

Un día después, otro siniestro dejó cuatro fallecidos en el kilómetro 2 de la carretera a Luis Lazo, en la ciudad de Pinar del Río, cuando el conductor de una rastra perdió el control del vehículo e impactó contra un grupo de personas que se encontraba en la acera durante un apagón. Entre las víctimas había una niña de solo 10 años.