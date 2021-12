Un mercado a "todo por cien"... y más

Melón de castilla, ciruela china e incluso mangos. La oferta en el mercado privado de las calles 19 y B, de El Vedado habanero, ha aumentado en las últimas semanas, a medida que se acerca la Navidad. Sin embargo, la mayoría de los compradores ven toda esta floreciente variedad como un espejismo, porque no pueden pagar los altos precios de los productos.

"A este mercado deberían cambiarle el nombre y ponerle 'todo por cien'", dice una mujer con sorna a la entrada del concurrido comercio. "Un pedazo de frutabomba de 4 libras cuesta 100 pesos, medio meloncito 100, un mango 100", y clama: "¡Un mango! ¿A dónde vamos a parar?".

En este agromercado, que algunos llaman irónicamente "la boutique" no tanto por su surtido, mayor que en otras plazas, como por sus precios, destacan especialmente los precios de la carne de cerdo, a 195 pesos la libra, y algunas hortalizas, como la zanahoria y la remolacha, a 50 pesos la libra.

El panorama del mercado de 17 y K, de manejo estatal, no era mucho mejor, pues si bien los productos costaban ligeramente algo menos, solo había a la venta ocho o nueve. En el caso de la cebolla, ni siquiera había diferencia con un comercio privado: en ambos lugares el precio era de 75 pesos la libra. "Aquí la cebolla debería costar menos", comenta un cliente mientras escoge meticulosamente unos tomates pequeños, de mediana calidad. "Solo en el caso de la morada el precio es más bajo, y el tomate de menor calidad cuesta 40 cuando los particulares lo tienen a 50. No hace gran diferencia".

Hasta 600 pesos alcanzó esta semana el cartón de huevos en el puesto de unos vendedores por la izquierda"

En otras plazas pequeñas de Centro Habana visitadas por este diario, la situación se repetía: en San Rafael la libra de berenjena alcanzaba este jueves los 40 pesos la libra y el plátano macho, los 7 pesos la unidad. "Ya se acabaron aquellos tiempos de tomar agua de berenjena para el colesterol", expresa una anciana. "Dos berenjenas de las más pequeñitas pueden llegar a costar hasta 60 pesos. ¿Qué más puede comprar aquí un jubilado que no sea boniato y calabaza (a 10 pesos la libra)?".

El costo de todo ello, coinciden los cubanos de la calle, se fue por las nubes a partir de la Tarea Ordenamiento. Antes de esas medidas, en vigor desde hace casi un año, se podía encontrar el bistec de cerdo a 35 pesos la libra. "Como mucho a 50", dice un vecino de Centro Habana. "Yo más nunca me he comido un bistec de puerco de enero para acá, y tomates tampoco compro. Si eso soy yo, que no soy pobre, cómo será el cubano de a pie".

Y si dentro de los mercados formales los precios son altos, fuera, en el mercado ilegal, se van a la estratósfera. Hasta 600 pesos alcanzó esta semana el cartón de huevos en el puesto de unos vendedores por la izquierda. "Tengo que venderlo a ese precio porque a mí me lo dan también caro", explica a este diario el hombre. "Ayer a mi esposa le pusieron una multa de 10.000 pesos porque estaba sentada frente al mercado con un pomo de mayonesa en las manos, y ya antes nos habían puesto una de 2.000 pesos a cada uno. ¿Cómo voy a pagar todo ese dinero?".

