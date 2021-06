El mercado de "nuevo tipo" en La Habana huele a podrido

"El olor a podrido aquí es tan desagradable, que me siento ahogado incluso con la mascarilla puesta", se quejaba en la mañana de este lunes un cliente en el mercado Plaza Ayestarán, ubicado en el límite de los municipios de Plaza de la Revolución y Cerro. Según contó a 14ymedio, la frutabomba y el ají cachucha que había en la tarima estaban en mal estado y por eso el hedor.

El mercado, que reabrió hace apenas unos días tras una reparación, amaneció este lunes con una sola tarima despachando. Un trabajador que cuidaba la entrada del establecimiento, al dirigirse a algunos clientes aclaró, "con muy mala forma", que el lunes es "día de descanso". El cliente apunta además que, por esa misma razón, sólo brindaban servicio hasta mediodía.

Este fin de semana, Tribuna de La Habana reportó que un grupo de funcionarios recorrió el mercado. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, que formaba parte de la comitiva, se adelantó a la escena de este lunes al indicar que los trabajadores debían "esmerarse en el cuidado de la imagen y limpieza de las tarimas".

El artículo precisó que este mercado, que pertenece a los llamados de "nuevo tipo" está diseñado para implementar la recién aprobada Política de Comercialización Agrícola, que entró en vigor el pasado 4 de junio. Esta política pretende cambiar la comercialización mayorista y minorista en cada provincia y ampliar la venta por mensajería, plataformas digitales y utilizar métodos de pago electrónicos, según la ACN.

Una mujer que aguardaba este lunes su turno en la fila aseguró que este agromercado lo estaba atendiendo la empresa estatal Tabacuba y que por eso los productos eran "de mejor calidad", algo que podía confirmarse en la valla de entrada.

A la venta había boniato, plátano, melón de agua, pero no estaban disponibles ningún tipo de granos ni de carne cerdo. "Solo hay siete u ocho productos, las conservas no las están vendiendo, dicen que no hay", aseguraba otro de los clientes al salir de compras.

Sin embargo, tras el anuncio de la prensa oficial, parecía que el mercado Plaza Ayestarán iba a ser diferente. Tapia Fonseca no solo elogió "la calidad y los precios asequibles de las hortalizas, viandas, frutas y granos" sino también de las conservas que se comercializan allí y que producen las minindustrias.

Este lunes la decena de clientes que se acercó a la recién remozada Plaza Ayestarán además de la larga cola que tuvieron que hacer para entrar, se sintieron engañados. El anuncio de la variedad de productos en la prensa oficial, fue una muestra más del autobombo que los funcionarios del régimen están habituados a usar.

