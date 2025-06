Los peloteros Moncada, Pagés, Ibáñez, Hernández y Rodríguez quieren jugar con Cuba el Clásico Mundial

La Habana/Yoan Moncada, Andy Ibáñez, Andy Pagés y Daysbel Hernández son los peloteros que han manifestado su interés de jugar con Cuba el Clásico Mundial 2026. A ellos se podría unir, Yariel Rodríguez, que es respaldado por varios directivos del Inder pese a que incumplió un contrato en Japón y la Federación Cubana de Béisbol (FCB) le exigía 10 millones de dólares por “daños y perjuicios”.

Al medio especializado Swing Completo una fuente desde la Isla le confirmó la existencia de un listado de al menos 10 peloteros cubanos de las Grandes Ligas a los que se les enviará una invitación.

Moncada fue parte del proceso del equipo nacional que fracasó en el torneo Premier 12. El atleta de Cienfuegos, que estuvo la mayor parte del año lesionado, en aquella ocasión “pidió ser incluido” en el roster de 60 peloteros, según el medio especializado Pelota Cubana.

"Mi papá quiere verme jugar por Cuba y eso es lo único que me importa", dice Andy Pagés. / El Extrabase

Moncada, que en 2015 fue contratado por el equipo estadounidense de los Red Sox de Boston por 31,5 millones de dólares, aprovechó el escaparate para conseguir un contrato como tercera base con Los Angeles Angels.

El pelotero de Los Ángeles Dodgers, Andy Pagés, ha manifestado su ilusión por integrar al equipo nacional de Cuba. El atleta cumpliría, así, un anhelo de su padre. “Desde el principio que dije que sí, ya hubo gente que no lo aceptó y otros que sí”, afirmó a Pelota Cubana USA. “No me preocupo por eso. Siempre habrá personas que hablen mal y otras que apoyen. Como dije: mi papá quiere verme jugar por Cuba, y eso es lo único que me importa”.

Sin embargo, en la participación de Pagés en el Clásico Mundial, advirtió Andy Lans, “lo más lógico sería pensar que el jardinero ve la ya mencionada competencia como una posibilidad de exhibir sus habilidades. Su caso no es el único”.

En el caso de Daysbel Hernández su talento como lanzador ha quedado de manifiesto con Atlanta Braves. / Francys Romero

En el caso de Daysbel Hernández su talento como lanzador ha quedado de manifiesto con Atlanta Braves en las Ligas Menores, su aspiración sigue siendo llegar al máximo circuito. La FCB le ha manifestado su interés por formar parte de la preselección y los medios especializados lo ven como una opción como relevista.

Andy Ibáñez ya formó parte de la versión del team Asere y estaría en la disposición de retornar si hay una llamado. Otra opción, es la de Ernesto Martínez Jr.. Con Milwaukee Brewers es considerado un prospecto prometedor.