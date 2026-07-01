Mexiplus sustituye al fallido mercado mayorista estatal de Nuevo Vedado

El negocio de inversión extranjera abrió en junio en el antiguo Mercabal, mientras una empresa cubano-china prepara otro gran comercio en 23 y 10

La Habana/El naranja intenso de la fachada, el césped recién cortado y varias decenas de paneles solares sobre la cubierta han transformado el antiguo mercado estatal de la Avenida 26, esquina a 35, en Nuevo Vedado (La Habana). Desde el pasado 5 de junio funciona allí Mexiplus, un comercio de inversión extranjera dedicado principalmente a las ventas mayoristas, aunque sus puertas estaban cerradas cuando 14ymedio visitó el establecimiento.

Los rótulos ya no dejan rastro del antiguo Mercabal. En su lugar, el nombre de Mexiplus ocupa la parte superior de la fachada. La remodelación parece terminada y contrasta con el deterioro de numerosos establecimientos estatales de la capital.

Detrás del establecimiento aparece Mercomex Mayorista S.A., una comercializadora que ofrece más de 200 líneas de productos y que identifica su tienda física como Mexiplus. En su página web, la compañía asegura disponer de almacenes, distribución y una cadena de suministro dirigida a restaurantes, supermercados y otros negocios. Su dirección administrativa está en el municipio Playa, pero su principal punto de venta se encuentra ahora en Nuevo Vedado.

Detrás de Mexiplus aparece Mercomex Mayorista S.A., una comercializadora que ofrece más de 200 líneas de productos. / 14ymedio

Las redes sociales del negocio muestran ofertas de alimentos, bebidas, productos de aseo y otros artículos destinados fundamentalmente a mipymes, cafeterías, hostales y tiendas privadas. La empresa promociona la posibilidad de comprar sin un monto mínimo, lo que permite también operaciones de menor volumen, aunque se presenta expresamente como “mercado mayorista”.

Mercomex fue presentada durante la Feria Internacional de La Habana de 2025 como una empresa de inversión extranjera de reciente aprobación. Su vicepresidenta, Mabel Bencomo Labrada, explicó entonces que el socio mayoritario llevaba más de 15 años operando en Cuba y había decidido ampliar sus actividades hacia el comercio. Ni la empresa ni las autoridades han divulgado públicamente la identidad del inversionista, su participación accionarial, el capital aportado o la entidad cubana asociada.

La apertura de Mexiplus coincide, además, con la expansión de otro gran operador extranjero en el comercio habanero. La empresa mixta cubano-china Sumai S.A. prepara una tienda en el conocido mercado de 23 y 10, en El Vedado. La compañía, primera sociedad mixta de comercialización constituida entre Cuba y China, venderá productos de ferretería, electrodomésticos y equipos relacionados con las energías renovables.

La empresa mixta cubano-china Sumai S.A. prepara una tienda en el conocido mercado de 23 y 10, en El Vedado. / 14ymedio

Una fuente cercana al negocio explicó a 14ymedio que el establecimiento abrirá aproximadamente dentro de un mes, aceptará pagos en dólares y combinará ventas minoristas y mayoristas, aunque estará dirigido sobre todo a compradores de grandes volúmenes. Como ejemplo, mencionó la adquisición de un contenedor de paneles solares. La operación se gestionaría en la tienda, pero la mercancía sería despachada desde un punto logístico de la empresa en las instalaciones de Zelcom, situado en la carretera de Berroa, en el municipio Habana del Este.

Muy distinta fue la suerte de otro negocio similar, China Import, el enorme almacén bautizado popularmente como el “Costco chino”, que abrió en 2024 en una antigua nave de Suchel, en el Cerro, con precios muy inferiores a los de otros comercios privados y, aún más importante, en dólares con la tasa de cambio del mercado informal. Las autoridades lo clausuraron al día siguiente de que 14ymedio publicara un reportaje sobre el negocio. Sus dueños, además, fueron sometidos a una auditoría, bajo la acusación de venta en dólares, falta de registros contables, contratación irregular de trabajadores extranjeros y evasión fiscal, pero nunca se supo cuál fue el destino de esa investigación.

El caso recordó al de Diplomarket. Llamado entre los clientes el "Costco cubano" y de venta en divisas, cerró en junio de 2024, y su dueño, el cubanoamericano Frank Cuspinera Medina, fue detenido junto a su esposa.

MexiPlus y Sumai se integran en la última fiebre por intentar rescatar la economía. / 14ymedio

Luego de casi un año sin tener noticias de su paradero, Cuspinera envió una carta desde el Combinado del Este, prisión de máxima seguridad de La Habana, en la que denunciaba las arbitrariedades cometidas contra él por parte de la Seguridad del Estado y anunciaba una huelga de hambre. Este diario siguió su caso en las semanas siguientes a través de familiares, pero estos cortaron la comunicación, presumiblemente por amenazas de las autoridades.

Como si China Import y Diplomarket no hubieran ocurrido, e incluso con la celebración del oficialismo, Mexiplus y Sumai se integran en la última fiebre por intentar rescatar la economía. Ante la incapacidad de las empresas públicas para sostener una red mayorista, el Gobierno permite que compañías mixtas o de inversión extranjera ocupen locales comerciales privilegiados y ganen segmentos del mercado, pero sin demasiada transparencia sobre sus socios, contratos o capitales.