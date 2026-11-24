El proyecto, impulsado por la investigadora cubana María Werlau, reúne testimonios familiares, documentos históricos, referencias de prensa y otras fuentes para reconstruir las circunstancias de las muertes y desapariciones.

La organización registra 12.020 muertes y desapariciones y denuncia las dificultades para acceder a los archivos oficiales

La Habana/Archivo Cuba, la organización que documenta las muertes, desapariciones y violaciones de derechos humanos vinculadas a la historia política cubana, llegará en diciembre a sus 25 años de existencia con 12.020 casos individuales registrados en su base de datos y un llamado a recibir ayuda para continuar sus investigaciones. La cifra, divulgada este domingo en un comunicado, incluye 101 nuevos expedientes incorporados durante 2026 y refleja una labor de documentación que sus responsables consideran todavía lejos de concluir, pero cuya continuidad se ve amenazada por la falta de recursos.

El proyecto, impulsado por la investigadora cubana María Werlau, reúne testimonios familiares, documentos históricos, referencias de prensa y otras fuentes para reconstruir las circunstancias de las muertes y desapariciones. Su propósito es preservar la identidad de las víctimas y reunir documentación que pueda servir en futuros procesos de esclarecimiento y justicia.

La organización advierte que la falta de acceso a archivos oficiales y las dificultades para investigar dentro de Cuba impiden conocer la verdadera magnitud de los hechos. Por tanto, los 12.020 casos representan un registro documental acumulado, no una estimación definitiva del número de víctimas.

Su propósito es preservar la identidad de las víctimas y reunir documentación que pueda servir en futuros procesos de esclarecimiento y justicia

Archivo Cuba tiene sus antecedentes en las investigaciones iniciadas durante la década de 1990 por el economista Armando Lago, quien comenzó a recopilar información sobre las víctimas de la violencia política cubana. Aquellas listas dispersas terminaron convirtiéndose en una base de datos organizada por casos individuales.

En una entrevista publicada por El País en 2007, Werlau explicó que el trabajo comenzó cruzando libros, publicaciones periódicas e informes de organismos internacionales, antes de incorporar testimonios directos de familiares y testigos. La investigadora insistió entonces en que su interés fundamental era devolver nombres e historias a personas que habían quedado reducidas a cifras.

La búsqueda tiene también una dimensión personal. Su padre, Armando Cañizares Gamboa, murió durante la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. La dificultad de su familia para obtener información sobre las circunstancias de aquella muerte contribuyó a despertar su interés por la memoria histórica y los derechos humanos.

Con el paso del tiempo, Archivo Cuba amplió sus investigaciones. Desde 2009 desarrolla el proyecto Cuba Salud, dedicado a examinar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios enviados por el Gobierno cubano a misiones internacionales.

En el comunicado de este aniversario, la organización calcula que unos 20.000 cubanos trabajan actualmente en esas misiones bajo condiciones que considera de explotación. Las investigaciones de Werlau sobre este asunto recibieron reconocimiento internacional en junio de 2024, cuando el Departamento de Estado estadounidense le concedió el premio Trafficking in Persons Hero Award, destinado a personas destacadas en la lucha contra la trata de seres humanos.

Otra de las líneas de trabajo de la organización se ocupa de las muertes de jóvenes durante el Servicio Militar. En una entrevista concedida a El Toque, Werlau explicó que desde 2022 comenzaron a investigar con mayor atención esos fallecimientos, a partir de denuncias familiares y testimonios sobre las circunstancias en que ocurrieron.

La investigadora ha defendido la necesidad de preservar los archivos militares y permitir que, en el futuro, una comisión independiente pueda examinar los expedientes y establecer responsabilidades.

Archivo Cuba solicita donaciones para preservar sus archivos, ampliar la documentación disponible y garantizar el acceso público a sus investigaciones

Desde 2019, Archivo Cuba desarrolla además el proyecto Cuba y el Mundo, dedicado a investigar las intervenciones internacionales del Gobierno cubano y sus redes de influencia política y de inteligencia.

El aniversario llega, sin embargo, acompañado de dificultades financieras. En su comunicado, la organización reconoce que depende principalmente del trabajo voluntario y de las contribuciones individuales, recursos que considera insuficientes para mantener personal especializado, infraestructura tecnológica y nuevas investigaciones.

Archivo Cuba solicita donaciones para preservar sus archivos, ampliar la documentación disponible y garantizar el acceso público a sus investigaciones.

Más allá de las cifras, la iniciativa plantea una cuestión que sigue pendiente en Cuba: la posibilidad de reconstruir, con documentos y testimonios contrastados, la historia de quienes murieron o desaparecieron en circunstancias relacionadas con la violencia política y la actuación de las instituciones estatales.

Después de un cuarto de siglo, el archivo continúa creciendo, mientras numerosas familias siguen esperando respuestas.