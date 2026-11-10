Madrid reconoce el universo fantástico de la escritora cubana Daína Chaviano

Chaviano integra, junto a la argentina Angélica Gorodischer y la española Elia Barceló, la llamada "trinidad femenina de la ciencia ficción en lengua española".

La Habana/La escritora cubana Daína Chaviano ha sido distinguida con el Premio Sheridan Le Fanu 2026, que reconoce las contribuciones a la literatura fantástica y de terror. La autora, nacida en La Habana en 1957 y residente en Miami desde hace más de tres décadas, recibirá el galardón el próximo sábado 14 de noviembre en la capital española, durante la decimoctava edición del Festival Sui Generis Madrid.

Chaviano compartirá el reconocimiento con la rusa Anna Starobinets, una de las figuras destacadas del horror y la distopía contemporáneos, y la española Sofía Rhei, cuya obra se caracteriza por la reinterpretación de los mitos y la combinación de elementos fantásticos y macabros. Las tres autoras representan distintas tradiciones culturales, pero comparten una narrativa interesada en explorar lo sobrenatural y las zonas más inquietantes de la experiencia humana.

Los organizadores han destacado el papel pionero de Chaviano en la consolidación de la literatura fantástica en español

Los organizadores han destacado el papel pionero de Chaviano en la consolidación de la literatura fantástica en español y su capacidad para combinar géneros como la ciencia ficción, la fantasía, la mitología, el erotismo y la narrativa sobrenatural.

La escritora cubana integra, junto a la argentina Angélica Gorodischer (1928-2022) y la española Elia Barceló (1957), la llamada "trinidad femenina de la ciencia ficción en lengua española", una clasificación recogida por el Centro Virtual Cervantes. Al referirse a estas autoras, el Festival Sui Generis subraya: "No es una etiqueta de escaparate, es el reconocimiento a tres mujeres que abrieron, cada una por su cuenta, un territorio que antes casi no existía".

La trayectoria literaria de Chaviano comenzó a destacar en Cuba en 1979, cuando obtuvo el Premio David de Ciencia Ficción con Los mundos que amo, su primer libro, publicado al año siguiente. La obra contribuyó a abrirle un espacio dentro de un género que entonces tenía una presencia limitada en el panorama editorial de la Isla.

Durante la década de 1980 publicó Amoroso planeta, Historias de hadas para adultos y Fábulas de una abuela extraterrestre. A estos títulos se sumó El abrevadero de los dinosaurios, aparecido en 1990. Sus relatos y novelas incorporaban elementos de la mitología, las leyendas populares y la especulación científica, con una marcada presencia de personajes femeninos y universos alternativos.

En 1982 fundó el taller literario Oscar Hurtado, considerado uno de los primeros espacios dedicados a la formación de escritores de ciencia ficción en América Latina. La iniciativa contribuyó al desarrollo de una generación de autores cubanos interesados en explorar las posibilidades de la literatura de imaginación.

Tras establecerse en Miami en 1991, Chaviano inició una nueva etapa creativa en la que la memoria de Cuba y la experiencia del exilio adquirieron un lugar central. De ese período surgió el ciclo novelístico La Habana Oculta, integrado por El hombre, la hembra y el hambre, Casa de juegos, Gata encerrada y La isla de los amores infinitos.

Traducida a 27 idiomas, 'La isla de los amores infinitos' (2006) es considerada la novela cubana más traducida de todos los tiempos

La primera de estas novelas obtuvo el Premio Azorín en España en 1998, mientras que La isla de los amores infinitos, publicada en 2006, alcanzó una notable difusión internacional. Traducida a 27 idiomas, es considerada la novela cubana más traducida de todos los tiempos. En sus páginas, la historia de varias generaciones de cubanos se entrelaza con leyendas, apariciones y episodios sobrenaturales que recorren diferentes momentos de la historia nacional.

Su interés por las vertientes más oscuras de la imaginación literaria quedó también reflejado en Extraños testimonios. Prosas ardientes y otros relatos góticos (2017), una colección que explora el misterio, el miedo y las dimensiones inquietantes de la existencia humana. Esta faceta de su obra establece una conexión directa con el espíritu del Premio Sheridan Le Fanu, denominado así en homenaje al escritor irlandés del siglo XIX, reconocido por sus relatos de terror y su influencia en la literatura gótica.

Entre las distinciones internacionales recibidas por Chaviano figuran el Premio Anna Seghers de la Academia de las Artes de Berlín, concedido en 1990, y el Premio Goliardos de México. También ha obtenido tres Medallas de Oro de los Florida Book Awards: una por La isla de los amores infinitos y dos por Los hijos de la Diosa Huracán, reconocida en las categorías de Mejor Libro en Lengua Española y Mejor Novela de Aventura o Drama en Español.

Esta última novela, publicada en 2019, combina la investigación histórica sobre las culturas indígenas del Caribe con elementos fantásticos y una trama contemporánea, en una nueva aproximación de la autora a las raíces culturales cubanas.

El reconocimiento en Madrid llega después de más de cuatro décadas de trayectoria literaria, durante las cuales Chaviano ha mantenido a Cuba como uno de los escenarios fundamentales de su universo narrativo, incluso desde la distancia del exilio.