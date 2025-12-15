“A este paso, Miami se va a quedar sin jardineros”, el ICE sigue con sus operativos contra migrantes

Se multiplican las denuncias por los arrestos de extranjeros: “Yo voté por Trump para que deportara a los criminales, no para que deportara a los trabajadores”

Miami/Las redadas contra migrantes desatadas en los últimos días en Miami y sus alrededores por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están causando pánico e indignación por igual. Buena muestra son los videos de denuncia en redes sociales que se han multiplicado desde que comenzaron los operativos, el pasado jueves, especialmente contra empresas de jardinería.

“Miren esto, todo porque la gente quiere ir al trabajo y ganar dinero”, decía detrás de la cámara una mujer mientras grababa la detención de un trabajador, chofer de un camión de paisajismo cuyo teléfono pertenece al área de Palm Beach, en Florida. Mientras ella increpaba a los agentes, uno de estos se excusaba encogiéndose de hombros, como con fastidio. “El hombre está trabajando, ganándose la vida para su familia, ¿por qué hacen eso?”, proseguía la mujer, mientras un policía le ponía las esposas al empleado.

Antes, otra mujer intentó impedir el arresto, acercándose al vehículo retenido. De inmediato le advirtió un oficial con un megáfono: “Tienen que permanecer a 25 pies [7,5 metros] de la escena, si no, serán arrestados”. Varias patrullas intervinieron en el operativo, solo para llevarse al chofer, de piel oscura. “Esto es horrible, todo por nada”, continuaba la autora del video, que añadía dirigiéndose al agente que se encogía de hombros: “Señor, deberían avergonzarse de ustedes mismos. Son gente muy trabajadora, no están haciendo nada”.

“A este paso, Miami se va a quedar sin jardineros”, lamenta con 14ymedio Tony, un cubano que ha sido testigo de varias detenciones. “Hay operativos del ICE por todos lados acá, tanto en Miami-Dade como en Broward, desde hace unos cuatro días”, corrobora. Migrante con I-220A, Tony esperó la presidencia de Donald Trump con la esperanza de que regularizara a los connacionales en su situación de limbo legal, pero, poco a poco, se ha ido desencantando. “En su campaña dijo que iba a deportar a todos los inmigrantes ilegales y delincuentes, nunca dijo que no se iba a respetar el debido proceso con los que tienen trámites pendientes, como asilos políticos o ajustes de estatus de cualquier tipo”, lamenta. “¡Nunca había visto que detuvieran a jardineros!”.

La decepción con el presidente –que, según una reciente encuesta se debe más a razones económicas que a sus políticas migratorias– va notablemente en aumento. Consta así en varios de los videos difundidos de los operativos de este fin de semana. “Yo voté por Trump para que deportara a los criminales, no para que deportara a los trabajadores”, gritaba otro hombre que registró con su celular otra detención.

“Están deportando a los trabajadores buenos, es un abuso lo que están haciendo, y si siguen así, los demócratas van a coger el estado de Florida completo, por desgracia”, arengaba el hombre, mientras mostraba la media docena de carros policiales involucrados en el operativo. “Esto es un comando para parar a una persona, mira”, exclamaba, “como si esto fuera un asesino”. E increpaba: “Abusadores, es lo que son, pena les debería dar. Este hombre seguro que ni record tiene, solo porque lleva una penca atrás y el camión parece de landscaping”.

Justo antes, en Krome, refería el hombre que grababa, habían detenido a tres guatemaltecos tras parar a otro camión. “¿Tenían record?”, se preguntaba retóricamente, refiriéndose a un posible expediente policial. “¡Ninguno! Estaban trabajando. Iban solamente a cortar la grama”. Y apostrofaba a los agentes: “¿Quién va a cortar la grama, quién va a sembrar las plantas, las palmas?”.

Ante este panorama, los dueños de las empresas de paisajismo están optando por no trasladar ya a sus empleados en los vehículos corporativos. Así se observa, al menos, en otros testimonios compartidos en redes sociales.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) desmintió este domingo una noticia difundida a partir de un reportaje aparecido en Fox News y que había insuflado un respiro a la comunidad migrante. El medio estadounidense aseguraba que la Patrulla Fronteriza dejaría de realizar “operaciones a gran escala” y en su lugar detendrían a inmigrantes que solo hubieran cometido “delitos graves”.

“De nuevo, esto no es cierto”, advertía en X Tricia McLaughlin, secretaria de Asuntos Públicos del DHS. Las fuerzas del orden, continuaba, “siguen intensificando sus esfuerzos de control. Si hubiera cambios operativos, lo sabrían directamente de la fuente oficial”.