El apoyo latino a Trump se resquebraja, y no es por sus políticas migratorias

Miami/El respaldo latino a Donald Trump atraviesa su peor momento desde que regresó a la Casa Blanca en enero, según una encuesta divulgada este viernes en conferencia de prensa por las organizaciones Somos Votantes y Somos PAC. El estudio confirma una tendencia que se ha venido observando desde hace más de un año: la ruptura del idilio entre el Partido Republicano y un sector del electorado hispano que fue decisivo para la victoria de Trump.

Según los datos presentados, uno de cada tres latinos que votó por Trump en 2024 se arrepiente hoy de su decisión. La cifra, inédita para un presidente en ejercicio, marca una erosión profunda en un grupo que los republicanos habían logrado atraer con fuerza en estados clave como Florida, Texas y Nevada.

Los organizadores del sondeo señalan que la frustración económica es el punto de quiebre. La mayoría de los latinos consultados responsabiliza al Partido Republicano –y directamente al presidente– por el aumento del costo de vida, los salarios estancados y la sensación de que las promesas de alivio económico no se han cumplido.

La encuesta, publicada inicialmente a finales de noviembre de este año, concluye que la popularidad de Trump alcanza mínimos históricos en todos los indicadores, situándose en -26 puntos, el nivel más bajo de su actual mandato, frente al -12 registrado en febrero. La aprobación de su gestión cae a -28, y la de su manejo económico a -30, evidenciando un deterioro sostenido durante todo 2025.

El desencanto se amplifica en grupos que fueron cruciales para la coalición republicana de 2024: los hombres latinos y los votantes jóvenes, que entonces mostraron una apertura inesperada hacia Trump, hoy aparecen entre los más críticos.

La percepción de desconexión con la realidad es otro de los factores más repetidos por los encuestados. La inflación y el costo de vida son, para uno de cada dos votantes latinos, prioridades urgentes. Sin embargo, sólo el 14 % cree que la Administración está enfocada en estos problemas.

Las políticas comerciales también lastran al presidente: dos de cada tres encuestados consideran que los aranceles promovidos por Trump encarecen aún más los productos básicos. El 68% de los latinos describe la situación económica del país como “mala”, y un 63% cree que está empeorando.

Estas cifras coinciden con otros estudios recientes que muestran una caída generalizada en la aprobación de Trump entre hispanos, y que revertiría el avance histórico que obtuvo en 2024, cuando logró porcentajes de apoyo latino sin precedentes para un candidato republicano.

A finales de noviembre, el Pew Research Center publicó los resultados de su propia investigación, realizada entre 8.046 adultos, de ellos 4.923 latinos, concluyendo que cuatro de cada cinco latinos en Estados Unidos (80 %) consideraban que las políticas del presidente Trump les perjudican, mientras el 71% creía que se ha excedido en las deportaciones.

Sin embargo, a diferencia de la encuesta de Somos Votantes y Somos PAC, este estudio llega a la conclusión de que la política migratoria es uno de los puntos que suscita mayor temor entre los latinos: el 52% de los latinos teme que él mismo o su familia pueda ser deportado, frente a 56% en marzo pasado y 42% al inicio del primer mandato. En general, el 65% desaprobaba el enfoque de la Administración hacia la inmigración.

En la misma rueda de prensa de este viernes, la organización Americans for Tax Fairness presentó un estudio que advierte que casi cinco millones de personas –entre ellos un millón de latinos– podrían perder su cobertura médica si expiran a finales de año los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), lo que agregaría un elemento de vulnerabilidad que podría reforzar el malestar económico ya expresado en los sondeos y empujar a los votantes latinos a distanciarse aún más del Partido Republicano.

El vuelco del voto latino podría poner en riesgo la mayoría republicana en ambas cámaras

En noviembre de 2026 tendrán lugar las elecciones de medio mandato en EE UU, que podrían cambiar por completo el equilibrio de poder en Washington, ya que se reelige la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Un dato preocupante para los republicanos es que el descontento entre los latinos ya no es marginal, lo que afecta a un bloque electoral indispensable en múltiples distritos disputados.

Analistas señalan que el vuelco del voto latino podría poner en riesgo la mayoría republicana en ambas cámaras, un escenario impensable hace solo un año, cuando Trump iniciaba su mandato con un respaldo latino mayor del previsto y el partido celebraba su avance en comunidades tradicionalmente demócratas.