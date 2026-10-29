Rusia condena a cuatro migrantes cubanos por fugarse de prisión y expulsa a otros dos por falta de documentos

El Tribunal Municipal de Rýbinsk dictó sentencia el 27 de octubre contra Frank Joel Ravelo Reina, Yoan Mayo Pérez, George Betancourt Revé y Pedro Jesús Madán Marrero.

Los primeros reciben dos años adicionales de cárcel, mientras que los deportados no podrán regresar al país durante cinco años

Madrid/Cuatro migrantes cubanos que escaparon en julio de una prisión de Rýbinsk, en la región rusa de Yaroslavl, han sido condenados a otros dos años de cárcel cada uno, mientras que otros dos fueron expulsados de Nizhni Nóvgorod por carecer de documentos de residencia y trabajo. Ambos casos fueron dados a conocer este martes por medios locales, en medio del endurecimiento de los controles migratorios sobre los extranjeros.

El Tribunal Municipal de Rýbinsk dictó sentencia el 27 de octubre contra Frank Joel Ravelo Reina, Yoan Mayo Pérez, George Betancourt Revé y Pedro Jesús Madán Marrero, según informó el periódico ruso YarNews. Los cuatro cumplían penas de entre 9 y 11 años y medio de prisión, impuestas en 2025 por distribución de drogas en Moscú y su región. Estaban recluidos en la colonia penitenciaria número 2 (IK-2), un establecimiento de régimen estricto.

Los cuatro cumplían penas de entre 9 y 11 años y medio de prisión, impuestas en 2025 por distribución de drogas en Moscú y su región

La noche del 9 de julio, según la oficina de prensa de los tribunales de Yaroslavl, los presos se fugaron después de ponerse de acuerdo entre ellos y con un cómplice que se encontraba fuera del establecimiento. Dos fueron capturados ese mismo día por funcionarios del servicio penitenciario de Yaroslavl y los otros dos, al día siguiente.

Los acusados aceptaron los cargos y el tribunal tramitó el caso mediante un procedimiento simplificado. La sentencia todavía puede ser recurrida, mientras que la causa contra el presunto colaborador externo se tramita por separado.

En Nizhni Nóvgorod, entretanto, las autoridades expulsaron a otros dos emigrantes cubanos que no disponían de documentos que acreditaran su derecho a residir temporalmente y trabajar en Rusia. La medida fue difundida por el periódico Nizhegoródskaya Pravda, a partir de información del Servicio Federal de Alguaciles de la región.

Los dos migrantes permanecieron en un centro de internamiento para extranjeros mientras se tramitaba su salida. Una vez completada la documentación, los alguaciles los escoltaron hasta un puesto fronterizo, donde quedaron bajo custodia de los agentes encargados del control de fronteras. Ninguno podrá volver a entrar en Rusia durante los próximos cinco años.

Los dos cubanos indocumentados fueron condicidos hasta un puesto fronterizo. Ninguno podrá volver a entrar en Rusia durante los próximos cinco años

Las autoridades no divulgaron sus identidades, cuánto tiempo llevaban en territorio ruso ni si habían solicitado regularizar su situación. Tampoco precisaron el destino al que fueron enviados.

En Nizhni Nóvgorod, los alguaciles han trasladado a 1.340 migrantes de distintas nacionalidades hasta puestos fronterizos durante los primeros nueve meses de 2026, según cifras oficiales recogidas por la prensa regional rusa. No se ha informado cuántos de ellos eran cubanos.

Otros siete migrantes cubanos fueron deportados en septiembre de 2025 desde la región de Kaluga, donde habían sido detenidos por permanecer ilegalmente en el país. En esa ocasión, las autoridades rusas los devolvieron a La Habana.

En abril aumentaron las redadas contra ciudadanos cubanos sin estatus migratorio regularizado en Moscú. La falta de vuelos directos con La Habana no ha impedido las expulsiones, que se efectúan mediante conexiones a través de Estambul.

Hugo Alberto Formes Romero, un joven cubano de 20 años, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión en Volgogrado en febrero, por su participación en una operación de venta de estupefacientes después de haber llegado al país en septiembre de 2025.