Rusia condena a un joven cubano a más de ocho años de prisión por tráfico de drogas

Servicio de Prensa Unificado de los Tribunales de la Región de Volgogrado

La Habana/El cubano Hugo Alberto Formes Romero fue sentenciado en Volgogrado, Rusia, a ocho años y seis meses en prisión por intentar vender de forma ilegal estupefacientes a través de redes de información y ser parte de una red criminal. El joven, de 20 años, deberá cumplir su condena en una colonia penal de máxima seguridad.

Aunque hay posibilidad de una apelación, cinco días después de la sentencia no se ha presentado el recurso legal.

La Fiscalía de Volgogrado acusa a Formes de ingresar a Rusia para trabajar como traficante de drogas. “Siguiendo instrucciones de su contacto, el joven intentó preparar un alijo con 0,946 gramos de mefedrona, pero fue detenido por la policía”, señaló la dependencia como parte de las investigaciones.

La mefedrona o 4-MMC, también llamada miau-miau, es una droga sintética que ha inundado Moscú. Según un reportaje en septiembre pasado de BBC News, “Rusia se encuentra sumida en una epidemia de estupefacientes que muchos comparan con la crisis del fentanilo en Estados Unidos”.

Formes ingresó al país con una visa de turista el 19 de septiembre y cuatro días después fue detenido en estado de ebriedad por agentes antidrogas en el distrito de Traktorozavodsky. En la comisaría se negó a realizarse una prueba toxicológica para verificar si además de alcohol había consumido alguna droga.

Las autoridades remitieron el caso del cubano al Tribunal de Distrito, donde negó el consumo de estupefacientes y aseguró que se encontraba cansado por el viaje. Sus alegaciones fueron desechadas, se le encontró culpable y se determinó su deportación.

Imagen del cubano Hugo Alberto Formes Romero. / Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia para la Región de Volgogrado

Sin embargo, las autoridades mantuvieron abierta la investigación y en menos de 24 horas pasó de una expulsión del país a narcotraficante. Un agente señaló al portal V1.RU que el caso de Formes es como el de tantos extranjeros, entre ellos cubanos, que ingresan a Moscú para delinquir.

"Los delincuentes vuelan intencionalmente a Volgogrado para llevar a cabo actividades de narcotráfico”, señaló el agente. Según su experiencia, “estas personas encuentran información sobre ingresos en aplicaciones de mensajería y llegan con este propósito".

El funcionario subrayó al mismo medio que “si alguien asume un riesgo a sabiendas, la ley establece responsabilidades. Así terminó su empleo”. El oficial puntualizó que el tráfico de drogas, “incluso una cantidad pequeña, pero con otros indicadores, ya constituye un delito grave”.

No es el primer caso de cubanos encarcelados en Rusia relacionados con las drogas. Muchos son enganchados a través de las redes sociales con ofrecimientos de empleo. En noviembre pasado, uno de apellido Espinosa Rodríguez ingresó a la prisión preventiva en San Petersburgo, en el oeste de Rusia, por el delito de “distribución ilegal de estupefacientes a gran escala”.

El hombre llegó al país en octubre del año pasado a San Petersburgo luego de aceptar una oferta de trabajo, “sin especificar en qué consistiría”, publicó el medio local Forpost.

“Allí lo recibieron y le dijeron que tendría que recoger paquetes de droga en lugares designados, transportarlos y fotografiar los cargamentos, enviando informes a través de un sistema de mensajería”.

Espinosa Rodríguez se encuentra en prisión preventiva. El cubano declaró haber nacido y crecido en la Isla, donde trabajaba como obrero y ganaba alrededor de 209 dólares. Agregó que “un conocido le ofreció un trabajo a tiempo parcial en Rusia” y viajó al país.