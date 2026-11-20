Estados Unidos aprobó 652 solicitudes el pasado septiembre, pero 347.613 expedientes llevan más de seis meses sin resolverse y el tiempo medio de tramitación alcanza los 21,5 meses

Madrid/El atasco de las solicitudes de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano continúa creciendo en Estados Unidos. En septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) acumulaba 355.314 expedientes pendientes en esta categoría.

Los datos del Uscis correspondientes a septiembre reflejan 652 aprobaciones y 466 denegaciones, frente a las 1.149 solicitudes recibidas. Esto supone un repunte respecto a las cifras mensuales del trimestre anterior: entre abril y junio de 2026, tan solo se concedieron 139. Sin embargo, la proporción de rechazados sigue siendo muy alta, un 41,7%, además de que los expedientes han seguido acumulándose. En junio de 2026, el organismo de inmigración contabilizaba 342.360 solicitudes pendientes de cubanos. Tres meses después, el volumen había aumentado en 12.954 casos, un incremento del 3,8%.

Por otra parte, el tiempo medio de procesamiento está en 21,5 meses, casi un año y diez meses de espera para quienes buscan regularizar su situación migratoria mediante esta legislación.

La Ley de Ajuste Cubano permite a determinados ciudadanos de la Isla solicitar la residencia permanente después de cumplir al menos un año de presencia en EE UU

La dimensión de la demora resulta aún más significativa al observar que 347.613 expedientes, el 97,8% del total pendiente, llevaban más de seis meses sin resolverse. Esto significa que prácticamente la totalidad de los cubanos que esperan una decisión se encuentra atrapada en una burocracia que no avanza.

El anterior trimestre arrojaba el desplome del 99,7% de las aprobaciones entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026. La proporción de solicitudes aprobadas entre las que recibieron una decisión también había caído del 98,7% en 2024 al 23,7% en el segundo trimestre de 2026. El cambio coincidió con la paralización de determinados trámites migratorios impulsada por la Administración de Donald Trump, que afectó a ciudadanos cubanos y de otros países.

La Ley de Ajuste Cubano, aprobada en 1966, permite a determinados ciudadanos de la Isla que hayan sido admitidos o puestos en libertad condicional en Estados Unidos solicitar la residencia permanente después de cumplir al menos un año de presencia en el país y los demás requisitos legales.