Las aprobaciones de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano caen un 99,7% en los últimos dos años

La tasa de aprobación pasa del 98,7% en 2024 al 23,7% en 2026, mientras los casos pendientes superan los 342.000

Madrid/Las aprobaciones de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano se desplomaron a apenas 139 entre abril y junio de 2026, durante la Administración de Donald Trump, frente a las 49.965 registradas en el mismo trimestre de 2024, cuando gobernaba Joe Biden. Según los datos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la caída fue del 99,72% en dos años.

La proporción de solicitudes aceptadas entre las que llegaron a resolverse también sufrió un vuelco. En el segundo trimestre de 2024 fue del 98,7%, frente al 93,2% de 2025 y solo el 23,7% de 2026. En este último período, USCIS rechazó 447 expedientes, más de tres de cada cuatro decisiones adoptadas.

El segundo trimestre de 2026, USCIS rechazó 447 expedientes, más de tres de cada cuatro decisiones adoptadas

El deterioro se ha acelerado durante este año. Entre enero y marzo de 2026, la tasa de aprobación todavía era del 52,6%, con 50 solicitudes aceptadas y 45 denegadas. Tres meses después había retrocedido casi 29 puntos porcentuales.

Las cifras corresponden específicamente a las solicitudes de ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que permite a determinados cubanos obtener la green card (tarjeta de residencia permanente) después de cumplir los requisitos legales de entrada y permanencia en Estados Unidos. No incluyen todas las vías por las que un ciudadano de la Isla puede acceder a la residencia.

Un estudio del Instituto Cato, firmado por David Bier –su director de Estudios de Inmigración– en abril de 2026, ya había advertido de una caída del 99,8% en las aprobaciones mensuales. El análisis, basado también en estadísticas de USCIS, señalaba que las concesiones, que rondaban las 10.000 en octubre de 2024, habían quedado reducidas a unas pocas decenas mensuales.

En enero de 2026 se registraron apenas 15 aprobaciones, coincidiendo con la paralización de las decisiones sobre solicitudes de residencia, permisos de trabajo impuestas por USCIS

En enero de 2026 se registraron apenas 15 aprobaciones. La cifra coincidió con la paralización de las decisiones sobre solicitudes de residencia, permisos de trabajo y otros beneficios migratorios que USCIS impuso el 2 de diciembre de 2025 a ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba, y amplió en enero de 2026. La suspensión fue anulada el 5 de junio por un juez federal de Rhode Island, al considerar ilegales las medidas que mantenían sin respuesta los expedientes de ciudadanos de 39 países. Esta pausa ayuda a explicar el desplome de las aprobaciones, aunque las estadísticas no permiten medir su impacto por separado.

El desplome de las concesiones no significa, sin embargo, que haya aumentado el número absoluto de denegaciones. Entre abril y junio de 2024 hubo 662 rechazos, frente a 757 en el mismo trimestre de 2025 y 447 en 2026. Lo que ha cambiado drásticamente es su proporción dentro de un volumen de decisiones mucho menor.

De los 50.627 expedientes resueltos en el segundo trimestre de 2024 se pasó a 11.189 un año después y a solamente 586 en 2026, una reducción del 98,8% en dos años.

En junio de 2026, la cifra de solicitudes sin respuesta ascendió a 342.360, un incremento del 135% respecto a 2024

Mientras tanto, la acumulación de solicitudes sin respuesta sigue creciendo. Al cierre de junio de 2024, USCIS tenía pendientes 145.707 expedientes de la categoría cubana. Un año después eran 277.836 y, en junio de 2026, la cifra había ascendido a 342.360, un incremento del 135% respecto a 2024.

También se ha reducido la entrada de nuevas solicitudes. Entre abril y junio de 2025 se presentaron 72.541 expedientes, pero en el mismo período de 2026 fueron 6.279, un descenso del 91,3%.

La caída en la categoría cubana contrasta con la evolución de otras vías para obtener la residencia permanente. Según las estadísticas trimestrales de USCIS, entre enero-marzo y abril-junio de 2026 la tasa de aprobación por vínculos familiares bajó del 86% al 81,7%, mientras que la correspondiente a solicitudes basadas en el empleo pasó del 93,9% al 93%.

Las tasas de aprobación por vínculos familiares y de solicitudes basadas en el empleo pasó apenas disminuyeron en 2026, según las cifras de USCIS

El Instituto Cato ha relacionado la paralización de los trámites con las restricciones adoptadas por la Administración Trump. En febrero de 2025, USCIS suspendió procedimientos migratorios de personas que habían ingresado mediante los programas de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Bier sostiene que la interrupción de las vías de regularización facilita las detenciones y deportaciones de personas que todavía esperan una decisión sobre su situación legal. Su estudio también documentó un incremento del 463% en los arrestos de cubanos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).