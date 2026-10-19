Las Vegas gana terreno como destino de la migración cubana en EE UU

El área metropolitana de Las Vegas superaba los 25.000 residentes nacidos en Cuba en 2024, según estimaciones de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS).

Nevada figura entre los estados que han ganado atractivo para los naturales de la Isla que buscan establecerse fuera de Florida

Madrid/Aunque Florida sigue siendo el principal destino de los cubanos que han llegado a EE UU por la frontera con México en los últimos años, muchos migrantes de la Isla eligen cada vez más otros estados, desde Louisville (Kentucky) hasta Odessa (Texas). Entre los nuevos destinos preferidos aparece Las Vegas, donde, según un reportaje publicado este lunes por The Nevada Independent, la comunidad cubana ha crecido con fuerza.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) obtenidos por la agencia Associated Press (AP) y divulgados a mediados de septiembre, unos 539.000 de los 4,5 millones de migrantes liberados en EE UU tras cruzar la frontera con México entre octubre de 2018 y julio de 2025 eran cubanos. Según un análisis de estas cifras hecho por The Nevada Independent, 17.395 de esos cubanos declararon como destino Las Vegas, North Las Vegas o Henderson, en el sur de Nevada.

En total, los cubanos representan el 41% de todos los migrantes que declararon que irían a Nevada en los datos de la CBP. Y en Las Vegas, en particular, más de la mitad de los migrantes llegados eran naturales de la Isla.

Valerie Lacarte, analista del Migration Policy Institute, explicó al medio estadounidense que estas cifras no le sorprenden. Para la experta, han influido en este fenómeno los cambios en la política migratoria de EE UU en los últimos años, en particular el fin en 2017 de la política de “pies secos, pies mojados”, que permitía quedarse a todo cubano que pisara suelo estadounidense. Desde entonces, la puerta de entrada pasó de ser Florida a Centroamérica y México.

Unos 17.395 de esos cubanos declararon como destino Las Vegas, North Las Vegas o Henderson, en el sur de Nevada

Muchos de los recién llegados, añadió, no tienen vínculos con la diáspora de Miami y están más abiertos a buscar oportunidades en otros lugares. Algo parecido ocurre en Houston (Texas), donde pesa también el costo de la vida y la comunidad cubana ha crecido notablemente.

AP señala que los migrantes latinoamericanos buscaron mejores perspectivas laborales y más calidad de vida, a menudo en lugares con pequeñas comunidades ya establecidas de su país. En Louisville (Kentucky), por ejemplo, hay unos 30.000 cubanos, más de 15.000 llegados desde 2021, atraídos por oportunidades de empleos y precios asequibles para las viviendas.

The Nevada Independent recoge como ejemplo el testimonio de Dennis Martínez Miranda, un cubano que encontró en Las Vegas la oportunidad de emprender. Llegó a EE UU a principios de la década de 2010, e inicialmente se instaló en Miami, como tantos otros naturales de la Isla. En Las Vegas conoció a sus actuales socios y pudo abrir su propio restaurante. Hoy, este cocinero de 47 años dirige tres locales de la cadena Cubanidad 1885, que incluso ha hecho catering para el equipo de fútbol americano Las Vegas Raiders.

“Fue un reto, pero de verdad una oportunidad para prosperar, como decimos los cubanos”, contó Martínez Miranda. Añadió que conoce muchos otros negocios cubanos locales que también están prosperando y que le ha complacido descubrir que Las Vegas es tan acogedora como Miami. "Me ha sorprendido", dijo. "Ha habido mucha comunidad cubana aquí".

Según las estimaciones de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024, el área metropolitana de Las Vegas tenía 25.776 residentes nacidos en Cuba

The Nevada Independent también menciona la Cámara de Comercio Latina de Nevada, fundada en 1976 por el empresario cubano Otto Mérida. El actual presidente de la cámara es Peter Guzmán, quien también emigró de Cuba cuando tan solo era un niño. "Lo que espero para los próximos 50 años en la Cámara Latina es seguir impulsando una vida digna para todos los latinos, para todos los inmigrantes, para ayudarlos a alcanzar el sueño americano", dijo en una celebración reciente de esa institución.

Tras el cierre de los casinos de La Habana después de 1959, cientos de personas que trabajaban en ellos –crupieres, cantantes, cocineros– emigraron a Las Vegas, según recuerda el Mob Museum de esa ciudad. Según las estimaciones de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2024, el área metropolitana de Las Vegas tenía 25.776 residentes nacidos en Cuba.

La actual ola migratoria cubana, que se disparó a finales de 2021, ha superado en magnitud los éxodos del Mariel, en 1980, y el de los balseros, en 1994. Según un análisis de la organización Washington Office on Latin America (Wola), unos 425.000 cubanos llegaron a EE UU durante los años fiscales 2022 y 2023, a los que se sumaron otros 36.000 que solicitaron asilo en México entre enero de 2022 y noviembre de 2023.

Desde enero de 2025, el endurecimiento de las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump ha cerrado las principales vías de entrada de los cubanos a EE UU, con la cancelación del parole humanitario y de las citas mediante CBP One.

La profunda crisis que atraviesa la Isla, sin embargo, sigue empujando a muchos cubanos a huir del país. Según datos oficiales del propio Gobierno, casi un cuarto de millón de cubanos emigró en 2025. Aunque todavía no hay cifras actualizadas de 2026, la persistencia de la crisis económica, la más grave desde 1959, hace prever que continúe empeorando el descenso demográfico.