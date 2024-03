Los militares cubanos intentan recobrar el control de las remesas

La Habana/El régimen dio otro paso este miércoles en su intento por captar una mayor cantidad de divisas. La tarjeta Clásica, emitida por Fincimex, el ala financiera del conglomerado militar Gaesa, podrá recibir remesas desde cualquier país a través de la aplicación Tocopay, con sede en Bilbao, España. Fincimex también anunció días atrás el restablecimiento de las transferencias a tarjetas AIS (American International Service), recargables por la misma pasarela, que estaban suspendidas desde febrero.

La dramática caída de las remesas enviadas a Cuba en los últimos años ha forzado al régimen a idear alternativas para atraer divisas. En 2023, los emigrados cubanos enviaron poco menos de 1.973 millones de dólares a la Isla, la misma cantidad que en 2010. Se trata de una disminución de un 47% si se compara con la cifra de 2019 (3.716 millones).

Las tarjetas Clásica, emitidas por las sucursales bancarias de Fincimex, y en las que el dinero se deposita en dólares, fueron creadas por el régimen a la par de las reformas económicas de inicios de año e incluyen la opción de comprar combustible en los servicentros en dólares.

Tocopay es la plataforma española para el envío de remesas creada 'ad hoc' para el caso cubano

Tocopay, la plataforma española para el envío de remesas creada ad hoc para el caso cubano, no solo ofrece la posibilidad de hacer depósitos en las Clásica y AIS, sino que también se puede enviar dinero a las tarjetas en MLC (moneda libremente convertible) de los bancos Metropolitano, Popular de Ahorro (BPA) o de Crédito y Comercio (Bandec).

Este jueves, una publicación en las redes sociales de Tocopay resalta los beneficios de adquirir una tarjeta Clásica: 5% de descuento en comercios de Cimex, Tiendas Caribe y Trimagen (todas empresas de Gaesa), y 10% de descuento en las instalaciones turísticas de Gaviota, también propiedad del consorcio militar. “Esto no es todo. Próximamente se anunciarán nuevas funcionalidades e incentivos”, promete el post.

Asimismo, Tocopay permite enviar hasta 3.000 dólares o euros por trimestre y el remitente puede solicitar la creación de una tarjeta AIS o Clásica para el beneficiario en Cuba aunque, en otra publicación en sus redes sociales, la aplicación aclara que todavía ese servicio no está disponible. Por el envío de 100 dólares a una tarjeta Clásica, la pasarela cobra 11,54 dólares de tarifa. Por la misma cantidad, para enviar a una tarjeta AIS o MLC, Tocopay cobra 10,15 y 10,47 dólares, respectivamente.

En cuanto a las tarjetas AIS, sancionadas en 2020 por la Administración de Donald Trump, se encontraban deshabilitadas desde finales de febrero pasado, cuando Fincimex anunció un “incidente de ciberseguridad” que paralizó la implementación de los nuevos precios del combustible, la electricidad y el transporte público hasta inicios de marzo.

Otra estrategia del régimen para evadir las sanciones de Washington fue la creación en 2020 de la financiera Orbit por el Banco Central de Cuba, “oficialmente” desligada de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto apta para tramitar el envío de remesas desde EE UU.¡

Los clientes de Fincimex que poseen tarjetas AIS no han dejado de quejarse desde entonces a la financiera por el retraso en el depósito de las remesas y esperan que el restablecimiento del servicio solucione el problema. “Espero que mañana me pongan el saldo porque yo estoy desde el 29 de enero y no llega todavía”, se quejaba días atrás una clienta en los comentarios del anuncio. Otra usuaria reclamaba que desde “hace un mes y 20 días” espera el dinero.

El resto de los servicios de Fincimex tampoco parecen estar cumpliendo los plazos establecidos por la compañía. “¿Qué problema hay con las (tarjetas del banco) Metropolitano, que llevo 12 días esperando por el dinero?”, cuestionaba un tercer cliente.

Western Union, otra de las plataformas que utilizan muchos emigrados para enviar dinero a sus familiares en la Isla, todavía no ha reanudado sus servicios desde la caída de las operaciones de Fincimex. Días atrás, la compañía aseguró que no tenía fecha para el restablecimiento de las operaciones, una información contraria a lo que varios de sus agentes contaron a 14ymedio el pasado febrero, cuando estimaron que el servicio estaría disponible a partir del 1 de abril.

Debido a la interrupción y demoras en estos servicios, que además cobran altas tasas por el depósito de remesas en Cuba, muchos cubanos residentes en el extranjero prefieren enviar dinero a través de otras plataformas, utilizando el servicio de recarga móvil o simplemente con amigos y mulas que viajan a la Isla con las divisas, lo que les permite aprovechar la tasa de cambio del mercado informal, casi tres veces más alta que la oficial.

Según el registro de El Toque, este jueves el dólar alcanzó en Cuba los 332 pesos y el euro los 336 al cambio informal, mientras que el MLC se mantiene a 275 pesos.