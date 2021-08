Los militares siguen vigilando las calles de Cuba un mes después del 11J

Un mes después de las protestas del 11 de julio (11J) la Policía y los militares siguen vigilando las calles de Cuba. En La Habana se concentran especialmente en zonas donde con frecuencia hay aglomeraciones o largas colas.

Aunque en las calles se percibía el movimiento habitual de personas en un día cualquiera, 14ymedio pudo comprobar en las afueras de la Plaza Comercial Carlos III, en el municipio de Centro Habana, una gran cantidad de uniformados.

Es notable la presencia de los "boinas rojas", conocidos dentro de las Fuerzas Armadas como "tropas de prevención", y que custodian en grupos formados por dos y hasta cuatro militares. Sobre todo se les ve en los portales y los alrededores del mercado capitalino que tiene tapiadas con tablones de madera las vidrieras que dan al exterior.

"Está pasando algo raro, en las tiendas del Estadio Latinoamericano y la de Aranguren y Panchito Gómez, no he visto colas. No están vendiendo nada. ¿Será coincidencia porque hoy es 11 y no quieren tumultos en las calles?", se preguntaba un residente habanero que salió este miércoles en la mañana a comprar comida.

Este diario pudo comprobar que la escena se repetía en tiendas como Trimagen, de la calle Ayestarán. En ese establecimiento solo vendían un pomo de refresco por persona y dos paquetes de snacks o Pellys.

Miles de cubanos tomaron las calles el domingo 11J para protestar contra el Gobierno al grito de libertad en una jornada histórica a la que el gobernante Miguel Díaz-Canel reaccionó convocando por televisión a salir a enfrentar a los manifestantes y defender la Revolución.

Centro Habana fue una zona que concentró a miles de manifestantes ese domingo y desde varias calles algunos intentaron llegar hasta el Capitolio sin éxito, y otros lo lograron, aunque en el trayecto decenas de ellos fueron reprimidos por agentes policiales y de la Seguridad del Estado.

Las manifestaciones se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.

