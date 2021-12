San Lázaro bajo vigilancia policial

Como cada 17 de diciembre, los creyentes de la Isla honran este viernes a San Lázaro, sincretizado con Babalú Ayé en las religiones afrocubanas, en el santuario de El Rincón, en la provincia de La Habana.

Patrón de los enfermos y los pobres, su culto ha ido en aumento en los últimos tiempos. Este año de crisis extrema, desde luego, al santo le han crecido los desvalidos a los que proteger. Todos los cubanos son vulnerables hoy en Cuba.

El templo donde se honra a San Lázaro estaba desde la víspera fuertemente vigilado por efectivos policiales y militares

Y como un espejo de la represión que sufren los ciudadanos de la Isla desde las protestas del pasado 11 de julio, el templo donde se honra a San Lázaro estaba desde la víspera fuertemente vigilado por efectivos policiales y militares.

El ambiente no está para muchas celebraciones. A diferencia de otros años, no se observan fiestas en las casas ni los tradicionales trajes alegóricos con los que se celebra al santo. "Para el 4 de diciembre, Santa Bárbara, ni los tambores sonaron", dice una vecina de La Habana Vieja que, a diferencia de otras veces, no peregrinó a El Rincón por falta de transporte. "Como no me vaya en el carro del santo", dice con humor, señalando a un joven que, con una piedra atada al pie, arrastra una efigie de San Lázaro por la calle, a la caza de alguna limosna en divisas en las calles más turísticas de la ciudad que pueda ayudar a pagar su "promesa".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.