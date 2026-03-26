El Ministerio Público de Guatemala investiga más de 60 denuncias contra cubanos que ejercían como médicos

La institución alega que especialistas ejercían sin la cualificación requerida y piden ayuda a EE UU para las pesquisas

La Habana/El Ministerio Público (MP) de Guatemala investiga más de 60 denuncias contra médicos cubanos, relacionadas con usurpación de calidad profesional, incumplimiento de requisitos legales y seguridad ciudadana.

“Hay denuncias presentadas en contra de médicos cubanos en Guatemala, de diversas circunstancias, de delitos cometidos por ellos en lo particular, hasta circunstancias relacionadas con el desarrollo de sus funciones en Guatemala”, afirmó el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda.

Según Pineda, la investigación realizada por la fiscalía pone bajo análisis la proporción de especialistas sanitarios enviados por el Gobierno cubano e indica que sólo 3 de cada 10 cubanos enviados eran médicos.

“Si hace numéricamente un análisis del 100% de personas designadas por el régimen cubano a dar ese apoyo de medicina en los distintos países, se menciona que únicamente el 20% o el 30% de las personas que vienen son médicos realmente y los demás usurpan la calidad de médicos y ejercen otras funciones”, señaló el secretario.

Sería lamentable que en el transcurrir del tiempo se pudiese estar atendiendo a personas desde el punto de vista médico y no se tuviese ni la capacidad profesional para hacerlo

La afirmación se basa en que los documentos que acreditan a los especialistas debían ser avalados por las dependencias del Estado, como el Ministerio de Salud.

El secretario general agregó que el último año aumentó la cantidad de cubanos que llegaron a Guatemala y las investigaciones van enfocadas a determinar qué funciones desempeñaban estos supuestos médicos extranjeros en el país.

“Sería lamentable, digamos, que en el transcurrir del tiempo se pudiese estar atendiendo a personas desde el punto de vista médico y no se tuviese ni la capacidad profesional para hacerlo”, afirmó.

Pineda alega también que el ministerio ha pedido el apoyo del gobierno de los EE UU para ayudar en esa investigación “porque tenemos información en el tema de intercambio de información de investigaciones que esto ocurre en varios países de Latinoamérica”.

El pasado enero, el Gobierno de Guatemala optó por no prorrogar los contratos de las brigadas médicas cubanas, iniciando así un retiro progresivo de su presencia en el país. Seguía los pasos de otros países de la región como Honduras, Jamaica o Bahamas, ante la presión del Gobierno de Donald Trump, que considera a las misiones cubanas "trabajo forzado".

La decisión ha desatado polémica y escepticismo entre la opinión de médicos guatemaltecos. Especialistas han declarado, para el periódico Prensa Libre, que dudan que el Ministerio de Salud logre contratar a sanitarios que reemplacen a los médicos cubanos, no solo por los salarios y condiciones de trabajo en el sistema de salud pública, sino también porque escasean especialistas en distintas ramas de la medicina en el país.